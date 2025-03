Großes Personalkarussell zum 1. April 2025 im Vorstand des Generali-Maklerversicherers Dialog: In Verbindung mit weiteren Personalentscheidungen übernimmt Tamara Pagel den Vorstandsvorsitz der Dialog Versicherungen. Damit liegt die Führung der beiden Gesellschaften Dialog Lebensversicherung sowie Dialog Versicherung zukünftig in einer Hand. Insgesamt wird der Vorstand von neun auf sechs Köpfe gestrafft.

Zu den konkreten Hintergründen der umfangreichen Neuaufstellung äußerte sich das Unternehmen nicht. Die neuerliche Umstrukturierung reiht sich aber ein in die Riege zahlreicher Personalwechsel in den vergangenen Jahren.

Dialog-Gesellschaften unter gemeinsamer Führung von Tamara Pagel

Pagel folgt auf die bisherigen Vorstandsvorsitzenden Uli Rothaufe (Dialog Lebensversicherung) und Roland Stoffels (Dialog Versicherung), welche die Leitung der jeweiligen Gesellschaften bislang zusätzlich zu ihren Aufgaben als Vorstände der Generali Deutschland wahrgenommen hatten.

Pagel hat seit 2009 verschiedene Aufgaben und Führungspositionen in der Generali Deutschland inne. Zuletzt war sie als Leiterin Präventionsdienste sowie Leiterin des Büros des Vorstandsvorsitzenden der Generali Deutschland tätig. Die 40-Jährige soll laut einer Unternehmensmitteilung in ihrer neuen Rolle vor allem ihre Expertise in den Themen Produktentwicklung, Marketing sowie im Vertrieb einbringen.

Waeber neue Vorständin für das Schaden- und Unfallgeschäft

Weiterhin übernimmt Tanya Waeber (42), derzeit verantwortlich für die Cyberversicherung, die Vorstandsfunktion für das Schaden- und Unfallgeschäft bei der Dialog Versicherung. Sie folgt auf Martin Schenk, der die Position vorübergehend zusätzlich zu seinen Aufgaben bei der Cosmos Versicherung und der Generali Deutschland wahrgenommen hatte.

Spooren neuer Finanzvorstand

Neuer gemeinsamer Finanzvorstand der Dialog Versicherungen wird Daniel Spooren, der diese Aufgabe zusätzlich zu seiner aktuellen Funktion als Leiter Rechnungswesen und Steuern der Generali Deutschland sowie als Mitglied des Vorstands der Generali Deutschland Krankenversicherung zukünftig verantwortet.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der 48-Jährige folgt auf Edoardo Malpaga und Nils Heise, die ihre Positionen als Finanzchefs bei der Dialog Lebensversicherung beziehungsweise bei der Dialog Versicherung bislang zusätzlich zu ihren zentralen Konzernaufgaben wahrgenommen hatten.

Auch Kramp-Gerstner verlässt Vorstand

Melanie Kramp-Gerstner scheidet neben Malpaga, Heise, Stoffels und Rothaufe ebenfalls zum 1. April aus dem Vorstand der Dialog Versicherung aus. Zu ihrer Zukunft machten die Münchener keine Angaben. Den Kunden- und Vertriebsservice übernimmt Michael Reinelt, der bereits im Januar als Vertriebsvorstand bei den Dialog Versicherungen gestartet war.

Gemeinsam mit Neven Rebic und Ulrich Ostholt bildet das neue Team die zukünftige Führungsriege der Dialog Versicherungen. Über diese Aufstellung sagt Stefan Lehmann, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland: „Es vereint langjährige Versicherungsexpertise, fundiertes versicherungstechnisches Know-how sowie umfassende Kenntnis des Vertriebs- und Kundenservicemanagements (...).“

Mit der Neubesetzung solle der eingeschlagene Kurs für profitables Wachstum im Makler-Geschäft in den Bereichen Biometrie, betriebliche Altersversorgung sowie im Schaden- und Unfallsegment fortgesetzt werden.