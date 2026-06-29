Dickemann Capital: Rittenauer wechselt in Direktvertrieb
Jürgen Rittenauer wechselt zum 1. August 2026 von Capatico zu Dickemann Capital. Der erfahrene Vertriebsspezialist übernimmt dort eine neu geschaffene Rolle im Direktvertrieb des inhabergeführten Berliner Fondsanbieters.
Rittenauer war bei Capatico als Director Retail Sales tätig und hat in dieser Funktion bereits den Vertrieb der Dickemann-Fonds betreut. Mit seinem Wechsel stärkt Dickemann Capital nun den eigenen Vertrieb und will zentrale Partner künftig unmittelbar betreuen.
Wachstum als Auslöser
Hintergrund der Neuausrichtung ist nach Unternehmensangaben das Wachstum der vergangenen Jahre. Mit steigendem Fondsvolumen seien auch die Anforderungen an den Vertrieb gewachsen. Dickemann Capital reagiert darauf mit dem Aufbau eines direkten Vertriebsteams.
Gründer und Gesellschafter Jürgen Dickemann begründet die Entscheidung mit Rittenauers Marktnähe: Er schätze dessen fachliche Expertise und die engen Beziehungen zu den Vertriebspartnern. Durch den Wechsel entstünden zusätzliche Kapazitäten für die Betreuung und den Ausbau des Vertriebs.
Zusammenarbeit mit Capatico bleibt teilweise bestehen
Den Schritt zur Eigenständigkeit im Vertrieb vollzieht Dickemann Capital nicht vollständig. Die Zusammenarbeit mit Capatico soll in ausgewählten Bereichen fortgesetzt werden. Dickemann verwies auf die mehrjährige Partnerschaft, in der beide Seiten gemeinsam das Fondsvolumen ausbauen konnten.
Rittenauer selbst betonte, den Investmentansatz des Unternehmens bereits gut zu kennen. Dickemann Capital stehe für einen langfristigen und unternehmerisch geprägten Investmentstil. Diesen Ansatz wolle er künftig direkt in den Markt tragen.
Über Dickemann Capital
Die Dickemann Capital AG ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und verwaltet aktiv gemanagte Publikumsfonds sowie individuelle Mandate. Der Investmentansatz fokussiert auf Unternehmen mit belastbaren Wettbewerbsvorteilen und langfristigem Wertpotenzial. Neben klassischen Kennzahlen fließen auch immaterielle Faktoren wie Innovationskraft, Preissetzungsmacht und Managementqualität in die Analyse ein. Dickemann Capital verfügt über eine Bafin-Lizenz nach Paragraf 15 WpIG.