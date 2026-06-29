Der Berliner Vermögensverwalter Dickemann Capital gewinnt Jürgen Rittenauer für den Direktvertrieb. Der Wechsel ist Teil einer strategischen Neuausrichtung.

Jürgen Rittenauer wechselt zum 1. August 2026 von Capatico zu Dickemann Capital. Der erfahrene Vertriebsspezialist übernimmt dort eine neu geschaffene Rolle im Direktvertrieb des inhabergeführten Berliner Fondsanbieters.

Rittenauer war bei Capatico als Director Retail Sales tätig und hat in dieser Funktion bereits den Vertrieb der Dickemann-Fonds betreut. Mit seinem Wechsel stärkt Dickemann Capital nun den eigenen Vertrieb und will zentrale Partner künftig unmittelbar betreuen.

Wachstum als Auslöser

Hintergrund der Neuausrichtung ist nach Unternehmensangaben das Wachstum der vergangenen Jahre. Mit steigendem Fondsvolumen seien auch die Anforderungen an den Vertrieb gewachsen. Dickemann Capital reagiert darauf mit dem Aufbau eines direkten Vertriebsteams.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gründer und Gesellschafter Jürgen Dickemann begründet die Entscheidung mit Rittenauers Marktnähe: Er schätze dessen fachliche Expertise und die engen Beziehungen zu den Vertriebspartnern. Durch den Wechsel entstünden zusätzliche Kapazitäten für die Betreuung und den Ausbau des Vertriebs.

Zusammenarbeit mit Capatico bleibt teilweise bestehen

Den Schritt zur Eigenständigkeit im Vertrieb vollzieht Dickemann Capital nicht vollständig. Die Zusammenarbeit mit Capatico soll in ausgewählten Bereichen fortgesetzt werden. Dickemann verwies auf die mehrjährige Partnerschaft, in der beide Seiten gemeinsam das Fondsvolumen ausbauen konnten.

Rittenauer selbst betonte, den Investmentansatz des Unternehmens bereits gut zu kennen. Dickemann Capital stehe für einen langfristigen und unternehmerisch geprägten Investmentstil. Diesen Ansatz wolle er künftig direkt in den Markt tragen.

Über Dickemann Capital

Die Dickemann Capital AG ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und verwaltet aktiv gemanagte Publikumsfonds sowie individuelle Mandate. Der Investmentansatz fokussiert auf Unternehmen mit belastbaren Wettbewerbsvorteilen und langfristigem Wertpotenzial. Neben klassischen Kennzahlen fließen auch immaterielle Faktoren wie Innovationskraft, Preissetzungsmacht und Managementqualität in die Analyse ein. Dickemann Capital verfügt über eine Bafin-Lizenz nach Paragraf 15 WpIG.