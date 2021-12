Didier Saint-Georges Carmignac-Fondsmanager: „EZB-Programm frustrierend“

Die Unternehmensanleihen-Käufe der Europäischen Zentralbank machten europäische Firmenanleihen mit guter Bonität für Investoren unattraktiv, beschwert sich Carmignac-Fondsmanager Didier Saint-Georges in einem Interview mit der F.A.Z. Die EZB manipuliere mit ihren Anleihen-Käufen die Märkte. Investoren würden in riskantere Anlagearten wie Aktien getrieben, so Saint-Georges.Der bekannte Investmentstratege aus dem französischen Fondshaus Carmignac Gestion sieht die Möglichkeiten der Notenbanken, mit Niedrig- und Negativzinsen und Anleihenkäufen die Währungen zu stabilisieren, mittlerweile als ausgeschöpft an. Die Notenbanken operierten „in einem gefährlichen Grenzbereich“, so Saint-Georges.Mario Draghis Ziel, den Unternehmen günstiges Geld für neue Investitionen zur Verfügung zu stellen und so die Wirtschaft anzuregen, gehe nicht auf, urteilt Saint-Georges: Den europäischen Unternehmen fehle es an Mut zum Investieren. Traditionell finanzierten sie sich zudem vorwiegend über Bankkredite.Im Rahmen ihres Quantitative-Easing-Programms kauft die EZB seit Juni dieses Jahres nach Staatsanleihen auch Anleihen europäischer Unternehmen . Das Gesamtvolumen der Käufe wurde im April von 60 auf 80 Milliarden Euro pro Monat ausgeweitet. Das Vorgehen stößt bei vielen Marktteilnehmern auf Kritik