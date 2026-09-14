Wohin fließt das Geld der Anleger? Die Netto-Mittelzuflüsse geben die Antwort. Sie zeigen, in welche aktiven Fonds Anleger unterm Strich mehr Geld gesteckt als abgezogen haben. Genau deshalb schauen wir uns ab jetzt jeden Monat an, wie sich der Markt für aktive Fonds im Vormonat entwickelt hat und welche die höchsten Netto-Zuflüsse verbuchen konnten – also wie viel frisches Kapital nach Abzug der Abflüsse tatsächlich in den einzelnen Produkten gelandet ist.

51,8 Milliarden Euro flossen im ersten Halbjahr in Publikumsfonds

Die deutschen Fondsgesellschaften verwalten zur Jahresmitte für Anleger in Deutschland knapp 5.200 Milliarden Euro, wie aktuelle Zahlen des Fondsverbands BVI zeigen. Das sind 348 Milliarden Euro mehr als zu Jahresanfang. Davon waren rund 80 Milliarden Euro Netto-Zuflüsse und Publikums- und Spezialfonds. In Publikumsfonds werden 2.049 Milliarden Euro verwaltet, ein Anstieg um 695 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr flossen 51,8 Milliarden Euro in Publikumsfonds, Aktienfonds führen dabei die Liste an Allerdings: Von diesen 38,3 Milliarden Euro gingen 33,9 an Aktien-ETFs. In Rentenfonds flossen 10,6 Milliarden Euro. Dabei dominieren Fonds, die überwiegend in Anleihen mit bis zu drei Jahren Restlaufzeit investieren (5,1 Milliarden Euro) sowie Fonds mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (3,5 Milliarden Euro). Mischfonds folgen mit 3,6 Milliarden Euro. Aus Immobilienfonds hingegen flossen netto 3,3 Milliarden Euro ab.

Die 10 aktiven Fonds mit den meisten Zuflüssen im August

Doch welche aktiv gemanagten Fonds konnten im August am meisten von den Zuflüssen profitieren? Das haben wir mithilfe unseres Fonds-Explorers ermittelt. Auf Basis dieser Auswertung stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten die Produkte vor, die im vergangenen Monat am meisten Geld eingesammelt haben. Dabei werden alle Anteilsklassen eines Fonds summiert. Fonds, bei denen nicht die Daten für alle Anteilsklassen in unserer Datenbank hinterlegt sind, haben wir bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Quelle: FWW Fonds-Explorer, Stand der Daten: 11. September 2026