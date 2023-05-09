Solarenergie, Reisen, Luxusgüter: Wir stellen zehn aktuell besonders gefragte Aktien vor. Sie wanderten im April besonders häufig in die Modellportfolios auf dem Social-Trading-Portal Wikifolio. Hier die Titel im Einzelnen.

* „Popularitätszuwachs“ bezieht sich auf den Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen. Die Angabe „47“ bedeutet zum Beispiel: Die Aktie wurde im Beobachtungszeitraum in 47 Fällen häufiger gekauft als verkauft.

Die Investment-Plattform Wikifolio bezeichnet sich selbst als Social-Trading-Plattform. Nutzer können hier ihre Investmentstrategien transparent machen und sich Tipps von anderen Geldanlage-Interessierten holen. Die bei Wikifolio hinterlegten und öffentlich einsehbaren Investment-Strategien heißen genauso wie das Unternehmen – Wikifolios. Auf Wunsch sind sie über Partnerhäuser mittels Zertifikat auch investierbar. Die meisten Wikifolio-Strategien bestehen aus Aktien.

In unserer Chartstrecke stellen wir vor, welche Einzelaktien bei den auf Wikifolio aktiven Tradern zuletzt besonders gefragt waren. Konkret wurde gemessen, bei welchen Titeln die Käufe die Verkäufe im Messzeitraum am deutlichsten überwogen haben. Die Plätze fünf und sechs sind aufgrund der Punktgleichheit beim Popularitätszuwachs je mehrfach belegt.

Wir stellen die zehn beliebtesten Titel des Monats April 2023 vor.

Der sehr aktive Wikifolio-Händler Christian Scheid sagt über die Aktie des Reisekonzerns Tui:

„Mit der Ausgabe von rund 329 Millionen neuen Aktien hat Tui wie geplant 1,8 Milliarden Euro an frischen Mitteln eingeworben. Jedoch verlief die Kapitalerhöhung schleppend:

Zum einen wurden am letzten Handelstag massenhaft nicht genutzte Bezugsrechte auf den Markt geworfen.

Zum anderen wurde das Reiseunternehmen die letzten rund 9 Prozent der neuen Aktien erst mittels einem sogenannten „rump placement“ (Privatplatzierung nicht bezogener Aktien) los – zu 5,60 Euro pro Stück.

Unmittelbar vor der Kapitalerhöhung hatte die Notiz bei 15,72 Euro gelegen. Der Kurseinbruch birgt aber auch Chancen. Schließlich kann TUI nun die Staatshilfen abschütteln und die Nettoverschuldung deutlich senken. Mit der boomenden Reisebranche im Rücken winken künftig wieder dicke Gewinne. Ich sehe die Aktie als spekulativen Kauf.“

Platz 6 (viermal vergeben): Fortinet 1 / 10 Ein-Jahres-Chart der Aktie von Fortinet. Bildquelle: Wikifolio