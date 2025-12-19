Das sind die 10 besten Aktienfonds für Emerging Markets über 3 Jahre
Schwellenländer wachsen strukturell schneller als entwickelte Volkswirtschaften, getrieben durch Demografie, Urbanisierung und Aufholprozesse. Prognosen sehen höhere reale BIP‑Wachstumsraten als in Industrienationen. Historische Analysen zeigen, dass Schwellenländer-Aktien über sehr lange Zeiträume tendenziell höhere Renditen als entwickelte Märkte erzielen konnten, auch wenn die letzten zehn bis 20 Jahre phasenweise Underperformance brachten.
Klumpenrisiken vermeiden
Emerging‑Markets‑Fonds erweitern das Anlageuniversum deutlich über einen reinen MSCI‑World‑Fokus hinaus, in dem die USA weiterhin dominiert. So kann das US‑Klumpenrisiko im globalen Aktienportfolio deutlich reduzieren werden.
Diversifikation und Korrelation
Durch die Beimischung von Emerging Markets steigt die regionale Streuung, was Klumpenrisiken einzelner Länder, Währungen oder Sektoren mindern kann. Die Korrelation zu entwickelten Märkten ist zwar zuletzt gestiegen, aber über längere Anlagehorizonte reduziert sich diese wieder, sodass Diversifikationsvorteile erhalten bleiben. Aktien aus Schwellenländern reagieren teils stärker auf Rohstoff‑, Währungs‑ und Politikzyklen.
Asien
Asien dominiert klassische EM‑Indizes wie MSCI Emerging Markets mit über 50 Prozent Gewicht, angeführt von China, Indien, Taiwan und Südkorea. Die Region kombiniert hohe strukturelle Wachstumsraten mit starken Technologiewerten (zum Beispiel Halbleiter in Taiwan, IT‑Dienstleistungen in Indien) und vielfach moderaten Bewertungen, insbesondere in Teilen Chinas. Gleichzeitig verbessern viele asiatische Länder ihre Kapitalmarktstandards und Corporate Governance, was langfristig das Rendite‑/Risikoprofil von Aktienfonds in dieser Region stützen kann.
Lateinamerika
Lateinamerika, vor allem Brasilien, Mexiko, Chile und Peru, profitiert von reichen Rohstoffvorkommen und ist stark mit globalen Rohstoff‑ und Agrarzyklen verknüpft. In Phasen steigender Rohstoffpreise können EM‑Aktienfonds mit hoher Lateinamerika-Quote deutlich von Gewinnsprüngen in Energie‑, Metall‑ und Agrarunternehmen profitieren. Dem stehen erhöhte politische Risiken, Währungsvolatilität und teilweise schwächere Institutionen gegenüber, die eine breite Streuung über Fonds besonders sinnvoll machen können.
Osteuropa, Afrika & Nahost
Osteuropa und Teile des Nahen Ostens bieten Exposure zu Banken, Energie‑ und Infrastrukturwerten, die von regionalem Aufholbedarf und Energienachfrage profitieren. Afrika und einige Staaten des Nahen Ostens gelten als „Frontier“‑Segmente mit sehr jungen Bevölkerungen und hohem langfristigem Wachstumspotenzial, aber noch geringerer Markttiefe und erhöhter politischer Unsicherheit. Für Privatanleger ist hier ein breit gestreuter Aktienfonds meist der effizienteste Weg, um Chancen zu nutzen, ohne Klumpenrisiken einzelner Länder einzugehen.
Wir haben uns angeschaut, welche Aktienfonds Emerging Markets in den vergangenen drei Jahren am besten abgeschnitten haben – hier kommen die Top Ten.
Platz 10: Lazard Emerging Markets Equity
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 20.08.2014
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Lazard Fund Managers (Ireland)
- ISIN: IE00BJ04D161
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Performance YTD: 20,94%
- Performance 1 Jahr: 19,43%
- Performance 3 Jahre: 62,41%
- Performance 5 Jahre: 63,71%
- Performance 10 Jahre: 104,98%
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,33
- Sum. lfd. Kosten: 1,70%
- Volatilität 3 Jahre: 9,98%
- Volumen in Mio. EUR: 326
- Währung: USD
Platz 9: East Capital Global Frontier Markets
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 12.12.2014
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: East Capital Asset Management
- ISIN: LU1125674967
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Performance YTD: 9,57%
- Performance 1 Jahr: 10,75%
- Performance 3 Jahre: 63,85%
- Performance 5 Jahre: 91,30%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,19
- Sum. lfd. Kosten: 2,20%
- Volatilität 3 Jahre: 12,11%
- Volumen in Mio. EUR: 296
- Währung: EUR
Platz 8: GAM Sustainable Emerging Equity
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 12.11.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Fundrock Management Company (Ireland)
- ISIN: IE000G9KSBE3
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,26%
- Performance YTD: 19,16%
- Performance 1 Jahr: 16,54%
- Performance 3 Jahre: 65,56%
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,98
- Sum. lfd. Kosten: 0,68%
- Volatilität 3 Jahre: 14,32%
- Volumen in Mio. EUR: 43
- Währung: EUR
Platz 7: iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 06.12.2018
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland
- ISIN: IE00BG0SKF03
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 20,07%
- Performance 1 Jahr: 20,48%
- Performance 3 Jahre: 68,43%
- Performance 5 Jahre: 71,26%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,20
- Sum. lfd. Kosten: 0,52%
- Volatilität 3 Jahre: 12,73%
- Volumen in Mio. EUR: 554
- Währung: USD
Platz 6: Macquarie Emerging Markets Fund
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 31.01.2020
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Fundsight
- ISIN: LU1818605963
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Performance YTD: 36,98%
- Performance 1 Jahr: 32,50%
- Performance 3 Jahre: 68,70%
- Performance 5 Jahre: 36,14%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,84
- Sum. lfd. Kosten: 2,01%
- Volatilität 3 Jahre: 18,42%
- Volumen in Mio. EUR: 172
- Währung: USD
Platz 5: Schroder ISF Emerging Markets Value
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 15.07.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe)
- ISIN: LU2357492540
- Max. Ausgabeaufschlag: 1,01%
- Performance YTD: 28,63%
- Performance 1 Jahr: 29,83%
- Performance 3 Jahre: 70,30%
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,61
- Sum. lfd. Kosten: 0,88%
- Volatilität 3 Jahre: 10,14%
- Volumen in Mio. EUR: 257
- Währung: USD
Platz 4: Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 15.01.2008
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: DWS Investment
- ISIN: LU0328476410
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 12,83%
- Performance 1 Jahr: 10,46%
- Performance 3 Jahre: 71,34%
- Performance 5 Jahre: 85,68%
- Performance 10 Jahre: 185,96%
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,96
- Sum. lfd. Kosten: 2,21%
- Volatilität 3 Jahre: 16,07%
- Volumen in Mio. EUR: 126
- Währung: USD
Platz 3: Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 12.09.2013
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg)
- ISIN: LU0936576247
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 26,39%
- Performance 1 Jahr: 24,12%
- Performance 3 Jahre: 75,02%
- Performance 5 Jahre: 16,62%
- Performance 10 Jahre: 53,53%
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,30
- Sum. lfd. Kosten: 1,28%
- Volatilität 3 Jahre: 10,58%
- Volumen in Mio. EUR: 295
- Währung: EUR
Platz 2: Coeli Frontier Markets
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 24.03.2014
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux)
- ISIN: LU1028962113
- Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%
- Performance YTD: 18,44%
- Performance 1 Jahr: 19,49%
- Performance 3 Jahre: 75,60%
- Performance 5 Jahre: 126,58%
- Performance 10 Jahre: 124,52%
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,41
- Sum. lfd. Kosten: 3,05%
- Volatilität 3 Jahre: 12,34%
- Volumen in Mio. EUR: 179
- Währung: EUR
Platz 1: EM Digital Leaders
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 01.04.2021
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Universal Investment
- ISIN: DE000A2QK5J1
- Max. Ausgabeaufschlag: 3,00%
- Performance YTD: 10,28%
- Performance 1 Jahr: 5,73%
- Performance 3 Jahre: 78,42%
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,99
- Sum. lfd. Kosten: 2,50%
- Volatilität 3 Jahre: 18,38%
- Volumen in Mio. EUR: 15
- Währung: EUR