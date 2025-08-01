Zugang zu aufstrebenden Märkten und höhere Dividendenrenditen: Unser Ranking zeigt diesmal die erfolgreichsten Dividendenfonds aus der Region Asien und Pazifik.

Viele Unternehmen in dieser Region haben eine lange Tradition der Dividendenausschüttung und sind am Markt oft gut etabliert.

Nachdem wir uns in unserer Dividenden-Reihe bereits globalen Dividendenfonds, europäischen Dividendenfonds und US-amerikanischen Dividendenfonds gewidmet haben, kommen wir nun zur letzten Folge der Dividenden-Reihe. Dieses Mal widmen wir uns der Asien-/Pazifik-Region.

Breite Streuung

Viele Unternehmen in dieser Region, wie etwa in Australien, Japan oder Südkorea, haben eine lange Tradition der Dividendenausschüttung und sind am Markt oft gut etabliert. Ein Vorteil ist die Diversifikation: Durch Investitionen in verschiedene Länder und Branchen können Anleger ihr Risiko streuen und von unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklungen profitieren. Zudem sind einige asiatische Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren tätig, was langfristig zu steigenden Dividenden führen kann.

Höhere Dividendenrenditen

Ein weiterer Punkt sind die oft höheren Dividendenrenditen im Vergleich zu europäischen oder amerikanischen Aktien, was für Einkommensinvestoren besonders attraktiv ist. Die Region bietet zudem Zugang zu aufstrebenden Märkten, die durch ihre zunehmende wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung weiteres Wachstumspotenzial besitzen.

Außerdem sind viele asiatische Unternehmen in Rohstoff- oder Infrastrukturbranchen tätig, die stabile Cashflows generieren und somit regelmäßige Dividenden ermöglichen.

Wir haben uns angeschaut, welche Dividendenfonds Asien/Pazifik in den letzten fünf Jahren am besten abgeschnitten haben: Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Dividendenfonds Asien/Pazifik“ stammt auch dieses Mal wieder aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.

Wichtige Hinweise und Anmerkungen: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es auch Retail-Tranchen. Zudem schließen einige der gelisteten Aktienfonds Japan als Investitionsstandort aus.

Hier sind die Ergebnisse:

Platz 10: Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income