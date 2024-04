Gerade der kurzfristige Anlagebereich ist für Viele sehr interessant

Ob als Verrechnungsposition von Wertpapierkäufen und -verkäufen, als Liquiditätspuffer für Unvorhersehbares, als Anlage für kurzfristig geplante Anschaffungen oder auch als rentierliche Anlage um die aktuellen Störfeuer an den Märkten abzuwarten – hierfür bieten sich risikoarme Anlagen am Geldmarkt oder in geldmarktnahen Instrumenten an.

Investiert wird in der Regel in kurzlaufende Staats- und Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität!

Nach langen Jahren mit sehr niedriger bisweilen negativer Verzinsung, kommt aber nun wieder Schwung in den Zinsmarkt, so dass auch die Geldmarktfonds nach und nach wieder zulegen können. Aufgrund der Inflationsdaten sind die Notenbanken mit etwaigen Zinssenkungen vorsichtig. Aktuell scheint es, als ob den Marktteilnehmern positive Zinsen noch eine Weile erhalten bleiben. Dies könnte sich positiv auf die Verzinsung kurzfristiger Rentenpapiere auswirken, so dass auch Geldmarktfonds und deren Anleger partizipieren können.

Beobachtet man die Mittelflüsse von Investmentfonds so kann man dies in den letzten Monaten bereits erkennen und viele Anleger haben die Anlageklasse Geldmarktfonds wieder für sich entdeckt. Da etwaige Währungsengagements mit Schwankungen verbunden sind und somit den Anlageerfolg gefährden können haben wir uns auf die Gruppe der Geldmarktfonds (allgemein) mit dem Währungsschwerpunkt in Euro konzentriert. Wir zeigen Ihnen hier die Top 10 der besten europäischen Geldmarktfonds in Euro auf 1 Jahr.

Rang 10: Amundi EUR Overnight Return Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 13.09.2007

13.09.2007 ISIN: FR0010510800

FR0010510800 Performance YTD: 1,21%

1,21% Performance 1 Jahr: 3,70%

3,70% Performance 3 Jahre: 3,81%

3,81% Performance 5 Jahre: 2,45%

2,45% Volatilität 5 Jahre: 0,51%

0,51% Volumen in Mio. EUR: 1.133

1.133 Währung: EUR

Rang 9: Generali Geldmarkt Euro

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Generali Geldmarkt Euro Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 03.04.2000

03.04.2000 ISIN: DE0005317705

DE0005317705 Performance YTD: 1,32%

1,32% Performance 1 Jahr: 3,75%

3,75% Performance 3 Jahre: 3,57%

3,57% Performance 5 Jahre: 2,26%

2,26% Volatilität 5 Jahre: 0,55%

0,55% Volumen in Mio. EUR: 88

88 Währung: EUR

Rang 8: Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D Eur

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D Eur Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 17.09.2020

17.09.2020 ISIN: LU2082999306

LU2082999306 Performance YTD: 1,26%

1,26% Performance 1 Jahr: 3,81%

3,81% Performance 3 Jahre: 4,39%

4,39% Performance 5 Jahre: -

- Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 410

410 Währung: EUR

Rang 7: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap Ucits ETF 1D

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

XTRackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 12.03.2008

12.03.2008 ISIN: LU0335044896

LU0335044896 Performance YTD: 1,26%

1,26% Performance 1 Jahr: 3,82%

3,82% Performance 3 Jahre: 4,12%

4,12% Performance 5 Jahre: 2,98%

2,98% Volatilität 5 Jahre: 0,50%

0,50% Volumen in Mio. EUR: 429

429 Währung: EUR

Rang 6: DWS Vorsorge Geldmarkt TFC

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

DWS Vorsorge Geldmarkt TFC Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 07.05.2018

07.05.2018 ISIN: LU1799928095

LU1799928095 Performance YTD: 1,25%

1,25% Performance 1 Jahr: 3,82%

3,82% Performance 3 Jahre: 3,54%

3,54% Performance 5 Jahre: 2,43%

2,43% Volatilität 5 Jahre: 0,54%

0,54% Volumen in Mio. EUR: 938

938 Währung: EUR

Rang 5: Amundi Euro Liquidity Rated

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Amundi Euro Liquidity Rated Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 23.08.2012

23.08.2012 ISIN: FR0011307065

FR0011307065 Performance YTD: 1,32%

1,32% Performance 1 Jahr: 3,93%

3,93% Performance 3 Jahre: 4,33%

4,33% Performance 5 Jahre: 3,57%

3,57% Volatilität 5 Jahre: 0,50%

0,50% Volumen in Mio. EUR: 34.672

34.672 Währung: EUR

Rang 4: Axa IM Euro 6M E Capitalisation EUR

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Axa IM Euro 6M E Capitalisation EUR Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 08.12.2010

08.12.2010 ISIN: FR0010950055

FR0010950055 Performance YTD: 1,39%

1,39% Performance 1 Jahr: 3,94%

3,94% Performance 3 Jahre: 3,77%

3,77% Performance 5 Jahre: 3,03%

3,03% Volatilität 5 Jahre: 0,82%

0,82% Volumen in Mio. EUR: 181

181 Währung: EUR

Rang 3: Raiffeisen Euro Short Term Rente

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Raiffeisen Euro Short Term Rente Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 26.05.1999

26.05.1999 ISIN: AT0000785209

AT0000785209 Performance YTD: 0,94%

0,94% Performance 1 Jahr: 4,03%

4,03% Performance 3 Jahre: 0,27%

0,27% Performance 5 Jahre: -0,09%

-0,09% Volatilität 5 Jahre: 1,53%

1,53% Volumen in Mio. EUR: 250

250 Währung: EUR

Rang 2: Erste Reserve Euro Plus EUR R01 VT

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Erste Reserve Euro Plus EUR R01 VT Asset-Schwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein

Geldmarktfonds allgemein Auflegung: 23.09.2002

23.09.2002 ISIN: AT0000673355

AT0000673355 Performance YTD: 1,11%

1,11% Performance 1 Jahr: 4,07%

4,07% Performance 3 Jahre: 2,56%

2,56% Performance 5 Jahre: 2,79%

2,79% Volatilität 5 Jahre: 1,48%

1,48% Volumen in Mio. EUR: 242

242 Währung: EUR

Rang 1: Pimco Euro Short Maturity Ucits ETF EUR Acc

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024