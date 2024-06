Nach Sharpe Ratio Die 10 besten ausgewogenen Mischfonds über 5 Jahre

Wer sein Geld mit moderaten Schwankungen investieren will und sich gleichzeitig um Nichts kümmern möchte kommt um die Anlageklasse der ausgewogenen Mischfonds nicht umher. Selbstredend könnte man einfach eine Liste erstellen mit den Fonds dieser Klasse nach Performance sortiert. Allerdings ist Performance oftmals nicht Alles. Es geht für viele Anleger, die in ausgewogenen Portfolios investieren möchten, auch um das eingegangene Risiko, sprich die die Schwankungsbreite, die eingegangen wurde, um das Ergebnis zu erzielen. Von daher haben wir diese Rangliste auf Basis des Sharpe Ratio auf 5 Jahre sortiert, da diese Kennzahl die Performance und Volatilität am besten miteinander kombiniert.

Ausgewogene Mischfonds vereinen die Vorteile diverser Anlagemedien in einem Fonds

Man kann als Anleger sowohl an den Ergebnissen vom Aktienmarkt partizipieren, aber auch an den Zinsen und der Wertstabilität von Anleihen. Moderne Mischfonds sind dazu nicht nur auf die klassischen Vehikel wie Aktien/ Renten und Cash angewiesen, sondern partizipieren auch an etwaigen Anlageklassen wie Gold und Rohstoffe, Kryptowährungen oder Absicherungsmaßnahmen über Futures oder Optionen.