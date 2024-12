Performance-Ranking: Die 10 besten ausgewogenen Mischfonds

Und 2022 spuckte der russische Einmarsch in die Ukraine, die damit einhergehenden steigenden Energiepreise sowie der aggressive Zinserhöhungszyklus vielen Investoren in die Suppe. Im darauffolgenden Jahr 2023 rechneten die meisten Wirtschaftsexperten mit einer stärkeren globalen Rezession, die dann doch ausblieb. Zurück in die Gegenwart, die Frage lautet: Steht nun eine stärkere Korrektur demnächst vor der Tür oder geht die Jagd nach neuen Höchstkursen nahtlos weiter?

So könnte man Fonds bezeichnen aus der Peergroup „Mischfonds ausgewogen global“, da sie den Anlegern alle Entscheidungen abnehmen sollen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Gewichtung Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Cash oder andere Anlageklassen allokiert werden.

Einige der Ansätze haben in den letzten Jahren Renditen erzielt, die dem Aktienmarkt mittel- bis langfristig nahekommen und je nach Strategie, lag die Volatilität sogar unter der, die Aktienfonds in aller Regel aufweisen. Die Ansätze innerhalb dieser Fondsgruppe sind sehr verschieden. So können einige das Portfolio sehr flexibel strukturieren, während es bei anderen Leitplanken gibt, an denen sich die Fondsmanager orientieren müssen. Es ist also quasi für jeden risikobewussten Anleger eine Lösung dabei.

Wir haben für diese Liste die 10 besten globalen ausgewogenen Mischfonds der vergangenen 5 Jahre herausgefiltert (Stand: 20. Dezember 2024).