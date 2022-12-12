Natixis Global Retirement Index 2022 Die 10 besten Länder für den Ruhestand

Energiekrise, Inflation, volatile Märkte: Die aktuelle Krisenstimmung trifft auch Rentner. Ihre Ersparnisse sind nun weniger wert, die Lebensqualität leidet. Auch in Deutschland geht es den Ruheständlern nun schlechter als 2021. Hier die zehn Länder, wo es sich im Alter noch am besten leben lässt.

In welchen Ländern haben es die Pensionäre am besten? Diese Frage beantwortet Natixis. Für ihren diesjährigen Global Retirement Index (GRI) hat die Investmentbank 44 Länder weltweit untersucht und dabei Faktoren wie Gesundheit, Finanzen im Ruhestand, Lebensqualität und materiellen Wohlstand im Alter unter die Lupe genommen.

Bei der Gesundheit ging es unter anderem um die Lebenserwartung und die durchschnittlichen Gesundheitskosten pro Kopf in dem jeweiligen Land. Bei Finanzen spielten wirtschaftliche Faktoren wie Inflation, Zinsen und die Steuerlast für die Ruheständer eine Rolle. Im Bereich Lebensqualität nahmen die Forscher Luftverschmutzung und andere Umweltfaktoren sowie das allgemeine Wohlbefinden der Einwohner unter die Lupe. Und bei materiellem Wohlstand ging es um das Pro-Kopf-Einkommen, die Einkommensgleichheit und die Arbeitslosenquote in den untersuchten Ländern.

Wir stellen die zehn Länder vor, die es in der Gesamtwertung nach oben geschafft haben. Spoiler: Deutschland ist diesmal nicht dabei. Die Bundesrepublik, die noch im vergangenen Jahr auf Platz 8 rangierte, rutscht nun auf den 11. Platz ab.

Platz 10: Tschechien 1 / 10 Altstadt der tschechischen Krumau an der Moldau, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Bildquelle: imago images/Panthermedia