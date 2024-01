Für seine diesjährige Studie hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu über 625.000 Gehaltsangaben aus dem Jahr 2023 ausgewertet. Das Ergebnis: Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland beträgt 49.214 Euro. Hessen ist das Bundesland mit den höchsten Durchschnittsgehältern, am zufriedensten sind die Menschen in Bielefeld mit ihrem Gehalt.

Im Branchenvergleich wertete Kununu solche mit mindestens 1.000 Gehaltsangaben in der Datenbank aus. Bei den Wirtschaftssektoren mit den höchsten Gehältern stellten die Untersucher dabei eine Änderung gegenüber dem Vorjahr fest. Die Versicherer, im Vorjahr noch die Branche mit den höchsten Gehältern, sind von einem anderen Sektor überholt worden. Welche Branche das ist, wie viel Versicherungsmitarbeiter im Schnitt verdienen und welche weiteren Branchen Top-Gehälter zahlen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

