In der vergangenen Woche haben wir uns globale Dividenden-Aktienfonds angeschaut, heute kümmern wir uns um Europa. Viele europäische Unternehmen, etwa aus den Branchen Energie, Konsumgüter oder Versicherungen, verfügen über etablierte Geschäftsmodelle, solide Bilanzen und kontinuierliche Cashflows. Dies erlaubt es ihnen, regelmäßig Dividenden auszuschütten, oft auch über wirtschaftliche Zyklen hinweg.

Ein weiterer Pluspunkt für den Standort Europa ist die Diversifikation. Während viele Anleger immer noch stark in US-Aktien investiert sind, können europäische Dividendentitel helfen, das geografische Risiko zu streuen. Zudem sind Dividendenrenditen in Europa im internationalen Vergleich häufig überdurchschnittlich. Nicht selten findet man hier Dividendenrenditen zwischen 3 und 6 Prozent.

Dividendenrenditen ausgewählter Indizes

Eine aktuelle Bloomberg-Auswertung zeigt genau dieses Bild: Während die durchschnittlichen Dividendenrenditen der Indizes MSCI World, Dow Jones und S&P 500 im Kalenderjahr 2024 nicht einmal 2 Prozent erreichten, konnte Europa (Euro Stoxx 50, MSCI Europe, Stoxx 600 Index) mit etwas mehr als 3 Prozent punkten.

Und auch die erwarteten Dividendenrenditen für 2025 und 2026 befinden sich in etwa auf diesen Niveaus. Einzelne Länder wie Deutschland (Dax40 mit 2,81 Prozent in 2024), Spanien (Ibex 35 mit 4,48 Prozent in 2024) und auch Frankreich (Cac40 mit 3,34 Prozent in 2024) unterstreichen das.

Wir haben uns angeschaut, welche europäischen Dividendenfonds in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben: Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Dividendenfonds Europa“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.

Es befinden sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten. Für Privatanleger, die in die Fonds investieren möchten, gibt es auch Retail-Tranchen. Hier die Ergebnisse:

Platz 10: Meag Dividende