Wohin fließt das Geld der Anleger? Die Netto-Mittelzuflüsse geben die Antwort. Sie zeigen, in welche ETFs Anleger unterm Strich mehr Geld gesteckt als abgezogen haben. Genau deshalb schauen wir uns ab jetzt jeden Monat an, wie sich der ETF-Markt im Vormonat entwickelt hat und welche börsengehandelten Indexfonds die höchsten Netto-Zuflüsse verbuchen konnten – also wie viel frisches Kapital nach Abzug der Abflüsse tatsächlich in den einzelnen Produkten gelandet ist.
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