Wohin fließt das Geld der Anleger? Die Netto-Mittelzuflüsse geben die Antwort. Sie zeigen, in welche ETFs Anleger unterm Strich mehr Geld gesteckt als abgezogen haben. Genau deshalb schauen wir uns ab jetzt jeden Monat an, wie sich der ETF-Markt im Vormonat entwickelt hat und welche börsengehandelten Indexfonds die höchsten Netto-Zuflüsse verbuchen konnten – also wie viel frisches Kapital nach Abzug der Abflüsse tatsächlich in den einzelnen Produkten gelandet ist.

47,3 Milliarden Euro flossen im Juli in ETFs

Der europäische Markt für ETFs und ETCs zog im Juli 47,3 Milliarden Euro an. Das geht aus der jüngsten Monatsauswertung von Morningstar hervor. Im Juni waren es noch 36,8 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn summieren sich die Zuflüsse damit auf fast 266 Milliarden Euro.

Das verwaltete Vermögen blieb mit 3,22 Billionen Euro dennoch weitgehend stabil. Denn den Zuflüssen standen Kursverluste gegenüber – vor allem, weil sich der Aktienmarkt schwächer entwickelte.

Trotz dieser Schwäche hielten die Anleger an ihrer Linie fest. Sie steckten weiter Geld in globale und in US-Aktien, berichtet Morningstar-Analyst Jose Garcia-Zarate. Eine Umschichtung in defensive Titel oder Value-Strategien habe er kaum beobachtet. Stattdessen hätten viele Investoren die schwächeren Kurse als Kaufgelegenheit genutzt und weiter auf wachstumsstarke Werte gesetzt – ein Zeichen für ihr Vertrauen in die langfristige Entwicklung rund um Künstliche Intelligenz und Technologie. Auch bei Anleihen sei die Nachfrage stabil geblieben, vor allem nach Staatsanleihen und Papieren rund um CLOs.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Aktien-ETFs zogen 34,2 Milliarden Euro an. Sie machen damit seit Jahresbeginn mehr als drei Viertel aller ETF-Zuflüsse aus.

Gefragt waren vor allem US- und globale Aktien: Globale Large-Cap-Blend-ETFs sammelten 10,1 Milliarden Euro ein, US-Large-Cap-Blend-ETFs 8,6 Milliarden Euro.

Anleihe-ETFs erzielten 8,8 Milliarden Euro. Vorn lagen Staatsanleihen und CLO-Strategien. Allein CLO-ETFs zogen im Juli 515 Millionen Euro an, seit Jahresbeginn 2,4 Milliarden Euro.

Aktive ETFs kamen im Juli auf schätzungsweise 3,0 Milliarden Euro. Im Jahresverlauf steigen ihre Zuflüsse damit auf 21,9 Milliarden Euro, das verwaltete Vermögen auf 110,1 Milliarden Euro.

Die 10 ETFs mit den meisten Zuflüssen im Juli

Doch welche ETFs konnten am meisten von den Zuflüssen profitieren? Das zeigt der neue ETF-Flow-Report innerhalb unseres Fonds-Explorers. Auf Basis dieser Auswertung stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Produkte vor, die im vergangenen Monat am meisten Geld eingesammelt haben.

Quelle: FWW Fonds-Explorer, Stand der Daten: 14. August 2026