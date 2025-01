in Aktien

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Nicht alle börsennotierten Konzerne schütten auch Dividenden aus. Wir stellen die zehn europäischen Dividendentitel vor, die sich laut Morningstar 2024 am besten entwickelt haben.

Dividenden-Aktien können für Anleger als zusätzliche Einnahmequelle interessant sein. Weltweit liegen die Ausschüttungen börsennotierter Konzerne auf Rekordhoch, wie eine Studie von Janus Henderson jüngst gezeigt hat. So zahlten Unternehmen allein im dritten Quartal des vergangenen 431 Milliarden Dollar an Dividenden aus. Für das Gesamtjahr lag die Prognose des britischen Fondsanbieters bei 1,73 Billionen Dollar.

„Viele Anleger unterschätzen den Einfluss von Dividenden auf die Gesamtrendite“, meint Matt Quinlan, Portfoliomanager bei der Franklin Equity Group. Seit 1926 haben Dividenden dem Anlage-Experten zufolge fast ein Drittel zur Gesamtrendite von US-Aktien beigetragen. Die Ausschüttungen könnten zudem Schwankungen im Portfolio verringern.

Dividendenzahler sind oft widerstandsfähiger gegen Abschwünge

Bei Dividendenzahlern handele es sich häufig um qualitativ hochwertige Unternehmen, die stetig Gewinne erwirtschafteten und widerstandsfähiger gegen Markt- oder Konjunkturabschwüngen seien. Dazu zählten auch immer mehr Wachstumsaktien. „Die Zahlung einer Dividende behindert Innovation und Reinvestitionen in neue Produktmöglichkeiten nicht. Unternehmen können beides“, meint Quinlan.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Neben den laufenden Ausschüttungen können Anleger im besten Fall aber auch von Wertsteigerungen profitieren. Welche zehn Dividendentitel aus Europa sich im vergangenen Jahr am besten entwickelt haben, zeigt eine Analyse von Morningstar. Dafür hat das Rating-Unternehmen seinen Eurozone-Index nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1,5 Prozent durchsucht – ausgenommen waren sogenannte „REITs“. In diesem Index wird die Performance der breiten Märkte in der Eurozone gemessen und die besten 97 Prozent der Aktien nach Marktkapitalisierung abgebildet.

Die zehn besten europäischen Dividenden-Aktien 2024 finden Sie auf den folgenden Seiten.