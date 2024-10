Scope hat sämtliche aktive ETFs analysiert, die in Deutschland verfügbar sind. Insgesamt sind es 97 Produkte, darunter 52 für Aktien, 34 für Anleihen, neun Mischfonds und zwei aus sonstigen Peergroups. Mittlerweile sind 19 Asset Manager in diesem Segment aktiv. Das verwaltete Volumen der in Deutschland vertriebenen aktiven ETF hat sich auf 42 Milliarden Euro per Ende August 2024 stark erhöht.

Basierend auf der aktuellen Studie von Scope präsentieren wir die zehn größten Anbieter von aktiven ETFs, geordnet nach ihrem Anteil am verwalteten Vermögen in aufsteigender Reihenfolge mit jeweils einem stellvertretenden aktiven ETF aus dem jeweiligen Haus.

10. DWS (1,4 Prozent Marktanteil)

DWS eröffnet die Top 10 mit einem Marktanteil von 1,4 Prozent. Als einer der führenden Vermögensverwalter in Europa demonstriert die Präsenz von DWS das wachsende Interesse etablierter Asset Manager am aktiven ETF-Markt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024