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Aus zehn wurden 735: Der deutsche Dachfondsmarkt hat sich in den vergangenen 25 Jahren stark verändert. Das gesamte verwaltete Volumen ist in diesem Zeitraum von knapp 1,6 Milliarden Euro auf 210,6 Milliarden Euro angewachsen.
Die Analyse des Greiff Research Instituts nutzt dabei Daten der Plattform Morningstar Direct und umfasst alle in Deutschland in diesem Zeitraum zugelassenen Dachfonds mit ihren jeweiligen Tranchen. Berücksichtig wurden nur Fonds, die zum Zeitpunkt der Erhebung noch existierten. Fonds, die in diesem Zeitraum verschmolzen oder aufgelöst wurden, sind nicht enthalten.
Dabei zeigt sich auf Anbieterseite eine deutliche Konzentration. Die größten zehn vereinen zusammen rund 56,6 Prozent des Gesamtvolumens auf sich. Das verbleibende Volumen von 91,42 Milliarden Euro verteilt sich auf alle anderen Anbieter, die zusammen einen Marktanteil von 43,41 Prozent haben und 585 Dachfonds anbieten.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn größten Dachfondsanbieter mit dem Volumen, dem Marktanteil und der Anzahl der Dachfonds.