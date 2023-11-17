Scope-Analyse Die 10 größten Fonds mit Downgrade im Oktober 2023

Die jüngste Bewertungsrunde der Ratingagentur Scope hat zu signifikanten Veränderungen im Fondsmarkt geführt. Von insgesamt 6.800 überprüften Fonds erhielten 314 eine höhere und 304 eine niedrigere Bewertung. Wir stellen die 10 größten Fonds vor, die im Oktober ein Downgrade erhalten haben - unter anderem den populären Flossbach von Storch Multiple Opportunities.

Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

 

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
  • ISIN: LU1038809395
  • Peergroup: Mischfonds Global flexibel 
  • Rang in Peergroup: 52 von 783 
  • Fondsvolumen: 11,48 Milliarden Euro
  • Rating-Veränderung: „A“ -> „B“
  • Wertentwicklung 5 Jahre: 21,38 Prozent 
  • Wertentwicklung 3 Jahre: 1,69 Prozent
  • Wertentwicklung 2023: 5,35 Prozent
  • Auflage: Juni 2001
  • Fondsmanagement: Bert Flossbach