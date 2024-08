In Deutschland sind die Baukosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen – entsprechend kletterten auch die Preise für Neubauwohnungen in die Höhe. Viele Projekte wurden sogar ganz gestrichen, weil Neubauten für Investoren vielerorts kaum noch rentabel sind. Im Schnitt wurden für eine neue Eigentumswohnung in Deutschland im vergangenen Jahr 4.700 Euro pro Quadratmeter fällig, zeigt der „Property Index“ des Beratungshauses Deloitte. In die Studie flossen insgesamt Daten zu Wohnungsmärkten in 24 Ländern und 69 Großstädten in Europa ein.

Teurer ist Bauen demnach europaweit nur in Österreich. Dort betrug der Quadratmeterpreis für einen Neubau im Schnitt 4.920 Euro. Auch in Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Tschechien und Norwegen liegen die Kaufpreise pro Quadratmeter noch über der 4.000-Euro-Marke.

Die niedrigsten Durchschnittspreise im Neubau verzeichneten laut Studie Bosnien und Herzegowina mit 1.315 Euro, Griechenland mit 1.463 Euro sowie Rumänien mit 1.504 Euro pro Quadratmeter. Zwischen 2.000 Euro und 3.000 Euro liegen die Quadratmeterpreise im Schnitt in vielen süd-, mittel- und osteuropäischen Ländern, darunter Spanien, Kroatien, Ungarn und Slowenien.

Immobilienpreise in Ungarn und Polen am stärksten gestiegen

Im Vergleich zu 2022 verzeichnete Ungarn mit einem Plus von mehr als 13 Prozent europaweit den größten Anstieg bei den Immobilienpreisen, auch in Polen gab es mit 12 Prozent einen Preissprung. Insgesamt stiegen die Preise für Wohnimmobilien in 15 der untersuchten 24 Länder.

Die große Spanne bei den Immobilienpreisen in Europa zeigt sich auch beim Blick auf die Hauptstädte: Paris führt die Rangliste mit Quadratmeterpreisen von 14.900 Euro im Neubau an. München liegt mit 10.900 Euro ebenfalls noch im fünfstelligen Bereich – Rang drei. In Europas günstigster Hauptstadt sind es dagegen weniger als 2.000 Euro.

Für die lokale Bevölkerung sind Immobilien jedoch damit nicht automatisch erschwinglicher, schreibt Deloitte: „In Bezug auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum schneiden vor allem die nordeuropäischen Länder wie Norwegen oder Dänemark am besten ab, während im Vergleich dazu die Menschen in einigen osteuropäischen Ländern wie Tschechien oder Slowakei vor ausgeprägteren Problemen bei der Erschwinglichkeit von Wohnraum stehen“, sagt Michael Müller, Leiter Immobilien bei Deloitte. Insgesamt könnten sich in Europa immer weniger Menschen Wohneigentum leisten, so die Studienautoren. Das treibe – insbesondere in Ballungsräumen – die Mieten in die Höhe und führe zu einem stärkeren Wohlstandsgefälle sowie einer insgesamt schlechteren Lebensqualität.

