Bei Wikifolio können sich Investment-Interessierte über Geldanlagethemen informieren, Anlagetipps austauschen und die eigene Investmentstrategie in Form von Musterportfolios („Wikifolios“) anderen Nutzern zugänglich machen. Wikifolio bietet auch an, Strategien, die auf besonderes Interesse stoßen, investierbar zu machen. Zu dem Zweck wird dann über Partnerunternehmen ein Zertifikat aufgelegt.

Das Social-Trading-Portal existiert seit mittlerweile elf Jahren und beherbergt aktuell rund 31.000 Musterportfolios. Es hat in der Finanzanlagewelt einige Bekanntheit erlangt. Und Talente hervorgebracht: So hat etwa Finanzblogger Philipp Haas, der mit einem Wikifolio bereits einen breiten Investment-Wettbewerb gewonnen hat, neben mehreren auf der Plattform laufenden Strategien mittlerweile auch einen Investmentfonds aufgelegt.

Pro Tag würden in allen Portfolios zusammengenommen zwischen 20.000 und 40.000 einzelne Handelsgeschäfte („Trades“) durchgeführt, heißt es von dem Unternehmen. In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich dabei um Aktienkäufe und -verkäufe.

In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT geben die Wikifolio-Macher einmal im Monat Einblick in die aktuellen Lieblingstitel der auf der Plattform aktiven Trader. Unsere Aktien-Chartstrecke zeigt die zehn Aktien, die im August auf Wikifolio am beliebtesten waren – bei ihnen haben die Käufe vor den Verkäufen das höchste Übergewicht.

Mit Blick auf das in den Top Ten vertretene US-Unternehmen Cisco sagt Wikifolio-Trader Christian Scheid, der das Wikifolio „Special Situations“ betreibt:

Cisco Systems stellt sich im gerade angebrochenen Geschäftsjahr auf langsameres Wachstum ein. Mit einer Umsatzprognose von 57 Milliarden bis 58,2 Milliarden Dollar erwartet der amerikanische Netzwerkspezialist ein Plus von maximal gut zwei Prozent. In der per Ende Juli abgeschlossenen Periode waren die Erlöse noch um rund elf Prozent auf knapp 57 Mrd. Dollar gestiegen. An der Börse setzte sich der Aufwärtstrend des Titels dennoch fort – Cisco gilt als heimlicher KI-Profiteur. Ich sehe die Aktie des IT-Urgesteins als gute Halteposition!

Wikifolio-Händler Thomas Hänseler (Wikifolio „Investing in Global Champs") kommentiert die jüngste Entwicklung beim Pharma-Hersteller Eli Lilly: