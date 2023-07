Auf der Internetplattform Wikifolio können Nutzer ihre Investmentstrategien publik machen, sich Anlage-Tipps holen und mit anderen Investment-Interessierten über Geldanlage-Themen diskutieren. In der Regel geht es dabei um Einschätzungen zu Aktien.

Wikifolio nennt sich selbst eine „Social-Trading-Plattform“. Die dort hinterlegten, öffentlich einsehbaren Investment-Strategien („Wikifolios“) sind auf Wunsch mittels Zertifikat auch investierbar.

In unserer Chartstrecke stellen wir zehn Einzelaktien vor, die in der Wikifolio-Gemeinschaft im vergangenen Monat besonders beliebt waren – bei ihnen gab es einen besonders deutlichen Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen.

Da einige Aktien beim „Popularitätszuwachs“ im Juni 2023 gleichauf liegen, sind Plätze im Ranking mitunter auch mehrfach belegt. Wir starten unsere Chart-Top-Ten daher mit Platz 7.

Der sehr aktive Wikifolio-Trader Christian Scheid findet die Aktie von Unity Software vor allem mit Blick auf den IT-Giganten Apple spannend:

„Apple hat vor Kurzem die mit Hochspannung erwartete Computer-Brille Vision Pro vorgestellt. In dem Zusammenhang kam es bei der Aktie von Unity Software zu einem Kurssprung. Apple hatte angekündigt, die Software von Unity zu verwenden, um Apps auf Vision Pro zu bringen. Die Unity-Aktie verdaut gerade den 25-prozentigen Kurssprung, könnte die Rally aber fortsetzen. Anlegern sollten Risikobereitschaft mitbringen.“

Bei der Aktie des Veranstaltungsspezialisten Eventim erinnert Scheid vor allem an negative Presseberichte aus den vergangenen Wochen. In deren Gefolge war der Kurs des Unternehmens empfindlich eingebrochen.

„Die Aktie von CTS Eventim war kurz davor, ihr Rekordhoch von 72,68 Euro aus dem Jahr 2021 in Angriff zu nehmen, als ein Beitrag von TV-Satiriker Jan Böhmermann in der Sendung ZDF Magazin Royale für einen empfindlichen Rückschlag sorgte – von mehr als 70 Euro bis auf unter 60 Euro. Das Team um Böhmermann hat sich unter anderem mit der Marktposition und Gebührenpolitik des Event-Vermarkters und Tickethändlers beschäftigt.“

Scheid meint: „Kritische Stimmen zur Unternehmensführung rund um CEO Klaus-Peter Schulenberg gibt es allerdings schon länger, so dass der Kursdämpfer übertrieben wirkt. Allerdings sehen auch einige Marktteilnehmer wie etwa die Analysten von Kepler ein zunehmendes Risiko, dass die sehr starke Marktposition in Deutschland und die zumindest in der Wahrnehmung hohen Ticketgebühren in der Branche möglicherweise stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit rücken.“