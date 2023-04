Wikifolio wird von seinen Machern auch als Social-Trading-Plattform bezeichnet. Auf der Plattform können Investment-Fans ihre Strategien als Musterportfolios („Wikifolios“) anderen Anlegern zugänglich machen. Finden sich ausreichend viele Interessenten, lässt sich in einzelne Wikifolios mittels Zertifikat auch investieren.

Einmal pro Monat gibt Wikifolio für DAS INVESTMENT einen Einblick, welche Aktien bei den Plattform-Händlern zuletzt besonders gefragt waren. Im März hatten mehrere Unternehmen der Chip-Industrie die Nase vorn. Daneben erneut der Rüstungshersteller Rheinmetall sowie – neu in den Top Ten – zuletzt auch der Wohnungskonzern Vonovia.

Warum Vonovia? Wikifolio-Händler Stefan Heizmann, Pseudonym einmaleins, der das Unternehmen in sein Portfolio aufgenommen hat, sagt: „Die EZB kann so schnell die Zinsen nicht weiter erhöhen. Die ersten Banken bekommen schon Probleme, die Wirtschaft dürfte demnächst ebenfalls leiden. Deshalb wird die Inflationsbekämpfung hintangestellt werden müssen. Die Immobilienpreise in den Großstädten sind im Moment stabil. Ich denke deshalb, dass der Kurs von Vonovia nicht mehr weiter fallen wird.“

In der Chartstrecke stellen wir die zehn Lieblingsunternehmen vor. Sortierkriterium ist der „Popularitätszuwachs“**.