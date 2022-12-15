Im November 2022 Die 10 Lieblings-Aktien der Wikifolio-Trader

Halbleiterhersteller, IT-Services, erneuerbare Energien und ein Rückversicherer: Wir stellen vor, welche Aktien im Monat November bei den Nutzern der Social-Trading-Plattform Wikifolio besonders gefragt waren. Wegen Punktgleichheit sind die Plätze sieben und acht doppelt vergeben.

* „Popularitätszuwachs“ bezieht sich auf den Überhang von Käufen gegenüber Verkäufen. Die Angabe „+34“ bedeutet zum Beispiel: Die Aktie wurde im Beobachtungszeitraum in 34 Fällen häufiger gekauft als verkauft.

Die Investment-Plattform Wikifolio bezeichnet sich selbst als Social-Trading-Plattform. Nutzer können hier ihre Investmentstrategien transparent machen und sich Tipps von anderen Geldanlage-Interessierten holen. Die bei Wikifolio hinterlegten und öffentlich einsehbaren Investment-Strategien heißen – nach dem Unternehmen – Wikifolios. Auf Wunsch sind sie über Partnerhäuser mittels Zertifikat auch investierbar. Die meisten Wikifolio-Strategien bestehen aus Aktien.

In unserer Chartstrecke stellen wir vor, welche Einzelaktien bei den auf Wikifolio aktiven Tradern zuletzt besonders gefragt waren. Konkret wurde gemessen, bei welchen Titeln die Käufe die Verkäufe im Messzeitraum am deutlichsten überwogen haben. Die Plätze sieben und acht sind doppelt belegt.

Hier kommen die zehn beliebtesten Titel aus dem November 2022.

Platz 8 - die Erste: Aixtron 1 / 10 Ein-Jahres-Chart von Aixtron. Bildquelle: Wikifolio