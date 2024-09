Morningstar hat ausgewertet, welche Aktien besonders häufig in den Depots der besten Schwellenländerfonds zu finden sind. In die Untersuchung eingeflossen sind Fonds mit Gold-Rating, die für Anleger in Europa erhältlich sind. Die Lieblingsaktie der Top-Fondsmanager ist dabei sogar in 14 der 18 untersuchten Portfolios enthalten.

Quelle Top-Aktien: Morningstar; Stand: 12. September 2024

Quelle Aktien-Kennzahlen: finanzen.net, Onvista; Stand: 25. September 2024