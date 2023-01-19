Ranking des Online-Brokers Die 10 meistgehandelten Aktien bei Scalable Capital 2022

Inflation, Zinswende und Krieg in Europa: 2022 ging es an den Kapitalmärkten turbulent zu. Der Online-Broker Scalable Capital hat nun veröffentlicht, welche Aktien im vergangenen Jahr am häufigsten gehandelt wurden. Welche Unternehmen vorne liegen, erfährst du in unserer Bilderstrecke. Klick dich durch!

Auswertung von Scalable Capital

Das Team des Neo-Brokers Scalable Capital hat einen Blick zurückgeworfen und ausgewertet, welche Aktien im Börsenjahr 2022 am meisten gehandelt wurden. Auf den vorderen Plätzen rangieren einige der altbekannten Tech-Giganten. Darüber hinaus haben jedoch auch einige Unternehmen den Sprung ins Ranking geschafft, die viele Anleger 2021 noch nicht auf dem Schirm gehabt haben dürften.

Wie viel Anlegerinnen und Anleger im Schnitt pro Monat in Sparplänen beim Neo-Broker anlegen und in welche drei Fonds und ETFs investiert wird, erfährst du hier.

Platz 10: Allianz 1 / 10 Allianz-Tower in Mailand: Die Aktien der Versicherung landen auf Platz 10 des Scalable-Rankings. Bildquelle: Imago Images / Insidefoto