Ranking des Online-Brokers Die 10 meistgehandelten Aktien bei Scalable Capital 2022
Auswertung von Scalable Capital
Das Team des Neo-Brokers Scalable Capital hat einen Blick zurückgeworfen und ausgewertet, welche Aktien im Börsenjahr 2022 am meisten gehandelt wurden. Auf den vorderen Plätzen rangieren einige der altbekannten Tech-Giganten. Darüber hinaus haben jedoch auch einige Unternehmen den Sprung ins Ranking geschafft, die viele Anleger 2021 noch nicht auf dem Schirm gehabt haben dürften.
Wie viel Anlegerinnen und Anleger im Schnitt pro Monat in Sparplänen beim Neo-Broker anlegen und in welche drei Fonds und ETFs investiert wird, erfährst du hier.
Die Allianz SE ist einer der größten Versicherer der Welt. Der Konzern wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Das Unternehmen tritt weltweit unter dem Namen Allianz Group auf. Vorstandsvorsitzender ist seit Mai 2015 Oliver Bäte.