Top Ten von Rheinische Portfolio Management Diese 10 Mischfonds kommen in die aktuelle Topseller-Auswahl

Mischfonds sind Vermögensverwaltungen im Fondsmantel: Sie bieten Anlegern eine fertige Allokation an. Die Werte im Portfolio sind über unterschiedliche Asset-Klassen gestreut. Die klassische Kombination aus Aktien und Anleihen haben viele Fondmanager mittlerweile um weitere Anlageklassen ergänzt, etwa Immobilien oder Rohstoffe.

Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management stellt Quartal für Quartal ein Auswahlportfolio vielversprechender Mischfonds zusammen. Diese wählen die Kölner aus jenen Fonds aus, die es zum jeweiligen Zeitpunkt in die Topseller-Listen von hiesigen Fonds-Großvertrieben geschafft haben. In das Portfolio können Anleger auch investieren.

„Im ersten Monat des Jahres war bei den meisten Aktienindizes eine eindrucksvolle Rally zu beobachten, während Fonds mit einer Wachstumsausrichtung gegenüber ihren wertorientierten Wettbewerbern eine relative Überrendite erzielen konnten", sagt Maksym Dundar, Senior Quantitative Analyst bei RP. Allerdings habe es gleich darauf schon den ersten ersten Stresstest des Jahres gegeben. Zu den schon vorhandenen Inflationsängste gesellte sich Unsicherheit, nachdem mehrere Banken in den USA in Zahlungsnot geraten waren. Auch die schweizerische Crédit Suisse geriet in die Krise und wurde schließlich von der UBS übernommen.

Die Turbulenzen rund um die Bankenpleiten hätten viele Fondsmanager allerdings gut gut umschiffen können. Auch hätten viele hierzulande beliebte Mischfonds von einer Übergewichtung europäischer Titel profitiert.

Daher schafften es viele Fonds, die schon im ersten Jahresquartal in der Auswahlliste standen, es auch diesmal in die Top Ten. Dort gab es zuletzt nur eine Neuaufnahme: Der Oddo BHF Polaris Moderate fliegt raus und macht dem offensiver ausgerichteten Acatis Gané Value Event Platz. „Das liegt aktuell auch an unserer rollierenden Betrachtung„, erläutert Dundar. „Der Drei-Jahres-Zeitraum, den wir in unserem hauseigene Scoring verwenden, beginnt derzeit genau nach dem Corona-Crash im April 2020. Entsprechend weisen derzeit viele offensive Fonds sehr gute Drei-Jahres-Kennzahlen auf.“ Anleger sollten das bei der Bewertung von Fonds berücksichtigen, rät Dundar.

Das hausintern entwickelte Scoring von Rheinische Portfolio Management basiert auf acht verschiedenen relativen wie absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und Risiko der Fonds. hier kommt die aktuelle Top Ten, ermittelt zum 31. März 2023.



Platz 10: Schroder ISF Global Multi Asset - Balanced

ISIN: LU0776414087

LU0776414087 Auflage: 2. Juli 2012

2. Juli 2012 Fondsvolumen: 489 Millionen Euro

489 Millionen Euro Manager: Ingmar Przewlocka, Philippe Bertschi



Ingmar Przewlocka, Philippe Bertschi Volatilität 3 Jahre: 9,32 Prozent

9,32 Prozent Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer globaler Allokation

Flexibler Mischfonds mit dynamischer globaler Allokation Stärken: Breites globales Anlageuniversum und hohe Flexibilität

Breites globales Anlageuniversum und hohe Flexibilität Schwächen: Drawdown-Begrenzung kann Performance kosten

Platz 9: Nordea 1 - Stable Return

ISIN: LU0351545230

LU0351545230 Auflage: 1. April 2008

1. April 2008 Fondsvolumen: 5.906 Millionen Euro

5.906 Millionen Euro Manager: Claus Vorm, Asbjørn Trolle Hansen, Kurt Kongsted;



Claus Vorm, Asbjørn Trolle Hansen, Kurt Kongsted; Volatilität 3 Jahre: 6,92 Prozent

6,92 Prozent Strategie: Defensiver Mischfonds, Stabilität des Portfolios steht im Mittelpunkt (zum Beispiel ständige Absicherung)

Defensiver Mischfonds, Stabilität des Portfolios steht im Mittelpunkt (zum Beispiel ständige Absicherung) Stärken: Positive Performance und Stabilität in schwachen Marktphasen

Positive Performance und Stabilität in schwachen Marktphasen Schwächen: Ständige Absicherung kann langfristig Rendite kosten

Platz 8: Huber Portfolio

ISIN: LU2372459979

LU2372459979 Auflage: 15. September 2021

15. September 2021 Fondsvolumen: 63 Millionen Euro

63 Millionen Euro Manager: Peter Huber, David Meyer, Norbert Keimling



Peter Huber, David Meyer, Norbert Keimling Volatilität 3 Jahre: -

- Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert global in substanzstarke Aktien und Turnaround-Situationen

Flexibler Mischfonds, investiert global in substanzstarke Aktien und Turnaround-Situationen Stärken: Antizyklische Allokation mit stabiler Performance

Antizyklische Allokation mit stabiler Performance Schwächen: Erhöhte Volatilität wegen historischer Übergewichtung von Aktien

Platz 7: DJE - Zins & Dividende

ISIN: LU0553164731

LU0553164731 Auflage: 10. Februar 2011

10. Februar 2011 Fondsvolumen: 3.500 Millionen Euro

3.500 Millionen Euro Manager: Jan Ehrhardt



Jan Ehrhardt Volatilität 3 Jahre: 6,97 Prozent

6,97 Prozent Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen

Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen

Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen Schwächen: Hohe Assetklassen-Korrelation erfordert weiterhin gutes Markt-Timing

Platz 6: Acatis Gané Value Event

ISIN: DE000A0X7541

DE000A0X7541 Auflage: 15. Dezember 2008

15. Dezember 2008 Fondsvolumen: 6.730 Millionen Euro

6.730 Millionen Euro Manager: Henrik Muhle, Uwe Rathausky



Henrik Muhle, Uwe Rathausky Volatilität 3 Jahre: 12,84 Prozent

12,84 Prozent Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie

Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie Stärken: Event-Strategie erschließt zusätzliches Renditepotenzial

Event-Strategie erschließt zusätzliches Renditepotenzial Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote

Platz 5: DWS Concept Kaldemorgen

ISIN: LU0599946893

LU0599946893 Auflage: 2. Mai 2011

2. Mai 2011 Fondsvolumen: 14.013 Millionen Euro

14.013 Millionen Euro Manager: Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmid, ;Henning Potstada



Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmid, ;Henning Potstada Volatilität 3 Jahre: 5,79 Prozent

5,79 Prozent Strategie: Flexibler Mischfonds mit Benchmark-unabhängigem Absolute-Return-Ansatz

Flexibler Mischfonds mit Benchmark-unabhängigem Absolute-Return-Ansatz Stärken: Kann Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen

Kann Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Renditeziel setzt gute Exposure-Steuerung voraus

Platz 4: BGF Global Allocation

ISIN: LU0171283459

LU0171283459 Auflage: 31. Juli 2002

31. Juli 2002 Fondsvolumen: 13.508 Millionen Euro

13.508 Millionen Euro Manager: David Clayton, Russ Koesterich, Rick Reider



David Clayton, Russ Koesterich, Rick Reider Volatilität 3 Jahre: 10,50 Prozent

10,50 Prozent Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation

Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager

Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt

Platz 3: Value Intelligence ESG AMI

ISIN: DE000A2DJT49

DE000A2DJT49 Auflage: 10. Mai 2017

10. Mai 2017 Fondsvolumen: 229 Millionen Euro

229 Millionen Euro Manager: Stefan Rehder



Stefan Rehder Volatilität 3 Jahre: 9,33 Prozent

9,33 Prozent Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien

Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien Stärken: Starker Fokus auf Kapitalerhalt

Starker Fokus auf Kapitalerhalt Schwächen: Verhältnismäßig hohe Cash-Quote kann Performance bremsen

Platz 2: Janus Henderson Balanced

ISIN: IE0004445015

IE0004445015 Auflage: 24. Dezember 1998

24. Dezember 1998 Fondsvolumen: 7.011 Millionen Euro

7.011 Millionen Euro Manager: Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg J. Wilensky, David Chung



Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg J. Wilensky, David Chung Volatilität 3 Jahre: 13,19 Prozent

13,19 Prozent Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung

Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz

Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz Schwächen: Fokus auf USA schränkt Anlageuniversum ein

Platz 1: MFS Meridian Prudent Capital

