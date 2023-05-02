Top Ten von Rheinische Portfolio Management Diese 10 Mischfonds kommen in die aktuelle Topseller-Auswahl

Diese 10 Mischfonds stehen aktuell im Auswahlportfolio
Mischfonds sind Vermögensverwaltungen im Fondsmantel: Sie bieten Anlegern eine fertige Allokation an. Die Werte im Portfolio sind über unterschiedliche Asset-Klassen gestreut. Die klassische Kombination aus Aktien und Anleihen haben viele Fondmanager mittlerweile um weitere Anlageklassen ergänzt, etwa Immobilien oder Rohstoffe.
Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management stellt Quartal für Quartal ein Auswahlportfolio vielversprechender Mischfonds zusammen. Diese wählen die Kölner aus jenen Fonds aus, die es zum jeweiligen Zeitpunkt in die Topseller-Listen von hiesigen Fonds-Großvertrieben geschafft haben. In das Portfolio können Anleger auch investieren.
„Im ersten Monat des Jahres war bei den meisten Aktienindizes eine eindrucksvolle Rally zu beobachten, während Fonds mit einer Wachstumsausrichtung gegenüber ihren wertorientierten Wettbewerbern eine relative Überrendite erzielen konnten", sagt Maksym Dundar, Senior Quantitative Analyst bei RP. Allerdings habe es gleich darauf schon den ersten ersten Stresstest des Jahres gegeben. Zu den schon vorhandenen Inflationsängste gesellte sich Unsicherheit, nachdem mehrere Banken in den USA in Zahlungsnot geraten waren. Auch die schweizerische Crédit Suisse geriet in die Krise und wurde schließlich von der UBS übernommen.
Die Turbulenzen rund um die Bankenpleiten hätten viele Fondsmanager allerdings gut gut umschiffen können. Auch hätten viele hierzulande beliebte Mischfonds von einer Übergewichtung europäischer Titel profitiert.
Daher schafften es viele Fonds, die schon im ersten Jahresquartal in der Auswahlliste standen, es auch diesmal in die Top Ten. Dort gab es zuletzt nur eine Neuaufnahme: Der Oddo BHF Polaris Moderate fliegt raus und macht dem offensiver ausgerichteten Acatis Gané Value Event Platz. „Das liegt aktuell auch an unserer rollierenden Betrachtung„, erläutert Dundar. „Der Drei-Jahres-Zeitraum, den wir in unserem hauseigene Scoring verwenden, beginnt derzeit genau nach dem Corona-Crash im April 2020. Entsprechend weisen derzeit viele offensive Fonds sehr gute Drei-Jahres-Kennzahlen auf.“ Anleger sollten das bei der Bewertung von Fonds berücksichtigen, rät Dundar.
Das hausintern entwickelte Scoring von Rheinische Portfolio Management basiert auf acht verschiedenen relativen wie absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und Risiko der Fonds. hier kommt die aktuelle Top Ten, ermittelt zum 31. März 2023.
Platz 10: Schroder ISF Global Multi Asset - Balanced
- ISIN: LU0776414087
- Auflage: 2. Juli 2012
- Fondsvolumen: 489 Millionen Euro
- Manager: Ingmar Przewlocka, Philippe Bertschi
- Volatilität 3 Jahre: 9,32 Prozent
- Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer globaler Allokation
- Stärken: Breites globales Anlageuniversum und hohe Flexibilität
- Schwächen: Drawdown-Begrenzung kann Performance kosten
Alle Fondsdaten: RP Rheinische Portfolio Management/FWW
Platz 9: Nordea 1 - Stable Return
- ISIN: LU0351545230
- Auflage: 1. April 2008
- Fondsvolumen: 5.906 Millionen Euro
- Manager: Claus Vorm, Asbjørn Trolle Hansen, Kurt Kongsted;
- Volatilität 3 Jahre: 6,92 Prozent
- Strategie: Defensiver Mischfonds, Stabilität des Portfolios steht im Mittelpunkt (zum Beispiel ständige Absicherung)
- Stärken: Positive Performance und Stabilität in schwachen Marktphasen
- Schwächen: Ständige Absicherung kann langfristig Rendite kosten
Platz 8: Huber Portfolio
- ISIN: LU2372459979
- Auflage: 15. September 2021
- Fondsvolumen: 63 Millionen Euro
- Manager: Peter Huber, David Meyer, Norbert Keimling
- Volatilität 3 Jahre: -
- Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert global in substanzstarke Aktien und Turnaround-Situationen
- Stärken: Antizyklische Allokation mit stabiler Performance
- Schwächen: Erhöhte Volatilität wegen historischer Übergewichtung von Aktien
Platz 7: DJE - Zins & Dividende
- ISIN: LU0553164731
- Auflage: 10. Februar 2011
- Fondsvolumen: 3.500 Millionen Euro
- Manager: Jan Ehrhardt
- Volatilität 3 Jahre: 6,97 Prozent
- Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen
- Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen
- Schwächen: Hohe Assetklassen-Korrelation erfordert weiterhin gutes Markt-Timing
Platz 6: Acatis Gané Value Event
- ISIN: DE000A0X7541
- Auflage: 15. Dezember 2008
- Fondsvolumen: 6.730 Millionen Euro
- Manager: Henrik Muhle, Uwe Rathausky
- Volatilität 3 Jahre: 12,84 Prozent
- Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie
- Stärken: Event-Strategie erschließt zusätzliches Renditepotenzial
- Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote
Platz 5: DWS Concept Kaldemorgen
- ISIN: LU0599946893
- Auflage: 2. Mai 2011
- Fondsvolumen: 14.013 Millionen Euro
- Manager: Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmid, ;Henning Potstada
- Volatilität 3 Jahre: 5,79 Prozent
- Strategie: Flexibler Mischfonds mit Benchmark-unabhängigem Absolute-Return-Ansatz
- Stärken: Kann Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen
- Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Renditeziel setzt gute Exposure-Steuerung voraus
Platz 4: BGF Global Allocation
- ISIN: LU0171283459
- Auflage: 31. Juli 2002
- Fondsvolumen: 13.508 Millionen Euro
- Manager: David Clayton, Russ Koesterich, Rick Reider
- Volatilität 3 Jahre: 10,50 Prozent
- Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation
- Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager
- Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt
Platz 3: Value Intelligence ESG AMI
- ISIN: DE000A2DJT49
- Auflage: 10. Mai 2017
- Fondsvolumen: 229 Millionen Euro
- Manager: Stefan Rehder
- Volatilität 3 Jahre: 9,33 Prozent
- Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien
- Stärken: Starker Fokus auf Kapitalerhalt
- Schwächen: Verhältnismäßig hohe Cash-Quote kann Performance bremsen
Platz 2: Janus Henderson Balanced
- ISIN: IE0004445015
- Auflage: 24. Dezember 1998
- Fondsvolumen: 7.011 Millionen Euro
- Manager: Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg J. Wilensky, David Chung
- Volatilität 3 Jahre: 13,19 Prozent
- Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung
- Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz
- Schwächen: Fokus auf USA schränkt Anlageuniversum ein
Platz 1: MFS Meridian Prudent Capital
- ISIN: LU1442548993
- Auflage: 2. November 2016
- Fondsvolumen: 3.337 Millionen Euro
- Manager: Barnaby M. Wiener, David P. Cole, Edward Dearing
- Volatilität 3 Jahre: 8,98 Prozent
- Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz
- Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung
- Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen