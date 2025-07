Die Ratingagentur Scope hat in einer aktuellen Analyse die Performance von Mischfonds untersucht und teils überraschende Erkenntnisse zutage gefördert.

In den zwölf Monaten bis Ende Mai bewegten sich Mischfonds in einem sehr dynamischen Umfeld – geprägt von geopolitischen Spannungen, Änderungen der Geldpolitik der großen Notenbanken und neuen Anlegervorlieben, stellen die Analysten zunächst fest.

Unterschiede beim Anlageergebnis

Die Renditen der verschiedenen Mischfonds-Peergroups fielen dabei sehr unterschiedlich aus: Sie schwankten zwischen 1,5 und 7,3 Prozent – wobei sich deutliche Unterschiede je nach regionalem Fokus und Allokationsstrategie zeigten.

Als positive Treiber profitierten Mischfonds vom guten Abschneiden der europäischen Aktienmärkte, robusten Entwicklungen in Schwellenländern und tendenziell auch von einer hohen Aktienquote, stellt man bei Scope fest. Dagegen litten Strategien unter einem schwächelnden US-Dollar, hoher Inflation und den unvermindert hohen Leitzinsen in den USA.

Die Mischfonds-Peergroup „Europa ausgewogen“ schnitt am besten ab - mit durchschnittlich 6,1 Prozent Plus über ein Jahr. Es folgen Mischfonds Emerging Markets mit 5,7 Prozent Plus. Am schlechtesten machten sich die „Mischfonds Global flexibel US-Dollar“ – die aber immerhin auch um 1,5 Prozent zulegten.

Als überraschenden Spitzenreiter identifizierte Scope Mischfonds, die in Schweizer Franken (CHF) notieren. Aus Sicht von Euro-Anlegern erzielten sie Zuwächse zwischen 6,9 und 7,3 Prozent. Ihr gutes Abschneiden führen die Analysten vor allem auf Währungseffekte zurück: Der Schweizer Franken wertete gegenüber dem Euro im Untersuchungszeitraum um rund 4,7 Prozent auf. „Anhaltende globale wirtschaftliche Unsicherheiten, die restriktive Geldpolitik der Schweiz und die im Vergleich zur Eurozone niedrigere Inflation haben kontinuierlich Kapital in CHF-Anlagen gelenkt“, stellen die Scope-Analysten fest.

Flexible Strategien fallen durch

Ein weiteres auffälliges Ergebnis der Scope-Analyse: Flexible Mischfonds schnitten durchweg schlechter ab als ihre weniger beweglichen Pendants derselben Region. „Die Manager konnten die Beweglichkeit beim Gestalten der Portfolios im Mittel also nicht in einen Mehrertrag für Anleger ummünzen“, stellen die Analysten fest. Die Wertentwicklung von Mischfonds in dem Zeitraum lasse sich vielmehr wesentlich auf die zugrundliegende Asset-Allokation zurückführen.

Während europäische und Emerging-Markets-Strategien profitierten, litten US-Dollar-basierte Fonds gleich unter mehreren Belastungen: Kursverluste bei langlaufenden US-Anleihen drückten konservative Strategien, während der starke Euro im Jahresverlauf US-Dollar-Fonds aus Sicht europäischer Investoren zusätzlich belastete. So erreichten globale dynamische Fonds im Mittel ein Plus von 5,2 Prozent, während ihre US-Dollar-Pendants nur auf 5,0 Prozent kamen. Bei konservativen Strategien war der Unterschied noch größer: 4,7 Prozent bei Euro-Fonds versus 1,9 Prozent bei US-Dollar-Strategien.

Konstante Spitzenperformance

Viele Mischfonds haben in ihren Scope-Ratingnoten zuletzt stark geschwankt. So stuften die Analysten zum Beispiel den Ampega Balanced 3 P (Global dynamisch, ISIN: DE000A12BRK1) im Untersuchungszeitraum von Mai bis Mai gleich um drei Ratingstufen herauf: Aufgrund seiner mustergültigen Einjahresperformance von 20 Prozent stieg er von D auf A. Um zwei Stufen abwärts ging es dagegen für den Man Targetrisk (Global flexibel USD, IE00BRJT7498), der 10,3 Prozent verlor und von B auf D rutschte.

Scope filterte auch zehn Mischfonds-Dauerbrenner heraus, die schon seit einigen Jahren unverändert das Top-Rating A von Scope tragen. Ein solcher Fels in der Brandung ist der IQ EQ ESG Multi-Asset Fund (Global ausgewogen, IE00BF47M508), der seit Oktober 2019 – über mehr als fünfeinhalb Jahre – kontinuierlich mit A bewertet wird. Er glänzt mit einer Fünf-Jahres-Rendite von 6,1 Prozent per annum.

Auch andere Mischfonds halten bereits seit Jahren ein A-Rating von Scope. Die Scope-Analysten urteilen über den langjährigen Erfolg solcher Fonds und die daraus resultierende Bestnote: „Ausschlaggebend sind ihre überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance, ein klar strukturierter Investmentprozess und eine verlässliche Steuerung über verschiedene Marktphasen hinweg.“

Wir stellen zehn Mischfonds mit besonders stabiler Scope-Bestnote (Top-Rating seit mindestens 2021) hier vor – sortiert nach dem Startdatum ihrer A-Rating-Karriere.

Platz 10: Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung

