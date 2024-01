Top of the Flops Das sind die 10 schlechtesten ETFs des Jahres 2023

Top of the Flops

Tech-Rally, Bankenkrise, Krieg: 2023 ging es an den Börsen wieder turbulent zu. Mit einigen ETFs konntest du so dreistellige Gewinne einfahren, mit anderen aber auch mächtig danebengreifen. Welche ETFs 2023 am schlechtesten performten, zeigen wir dir hier.

Die Achterbahnfahrt begann mit Corona: Auf den Absturz der Kurse zu Beginn der Pandemie folgte schon bald das große Comeback – bevor sich Ende 2021 bereits der nächste Tiefschlag ankündigte. Mit dem Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise brach der Sturm 2022 dann mit voller Wucht über die weltweiten Börsen hinein.

Nach dem tiefen Fall ging es 2023 allerdings rasch wieder nach oben. Bereits zu Beginn des Jahres erlebten viele Indizes eine überraschende Rally, die mit einigen Unterbrechungen in der Jahresmitte – man erinnere sich an die Bankenkrise und den Crash an den Anleihemärkten – in einer fulminanten Jahresend-Rally inklusive Dax-Rekordstand gipfelte.

ETF s zum Thema erneuerbare Energie stürzten ins Bodenlose

Da das aktuelle Marktgeschehen mit seinen rasanten Aufs und Abs selbst für Profis herausfordernd ist, werden dennoch längst nicht alle Anleger 2023 in positiver Erinnerung behalten. Denn: Während die Glückspilze sich über dreistellige Gewinne freuen konnten, mussten andere herbe Gewinne verschmerzen.

Besonders hart traf es viele Anleger, die mit erneuerbaren Energien und E-Mobilität auf eine klimafreundlichere Zukunft setzen wollten. Ein Negativbeispiel ist der iShares Global Clean Energy ETF, der während der Corona-Krise noch zu den börsengehandelten Indexfonds mit den höchsten Mittelzuflüssen in Europa zählte. So kometenhaft der Aufstieg war, so rasant ging es allerdings auch wieder bergab. Die hohe Inflation, Zinserhöhungen und Lieferkettenprobleme erschwerten das Wachstum der alternativen Energien. Der ETF verlor rund ein Drittel seines Werts. Unternehmen wie Enphase Energy und Orsted, die im Index hoch gewichtet waren, erlebten erhebliche Kurseinbrüche.

Warum die Verlierer von heute oft die Gewinner von morgen sind

Das Beispiel zeigt: Auf die Gewinner von gestern zu setzen, kann zu schmerzhaften Verlusten führen. Wer auf dem Corona-Hoch in den iShares Global Clean Energy ETF eingestiegen ist, hat zwei wirklich harte Jahre hinter sich.

Ein schlechtes Geschäft, von dem man sich also lieber wieder trennen sollte? Oder lohnt es sich nun erst recht einzusteigen, weil es nach dem rasanten Verlust irgendwann auch wieder hochgehen muss?

Bei diesen Fragen gilt wie immer: Die Zukunft kann niemand voraussagen – und deshalb solltest du bei Prognosen immer vorsichtig sein, da die Marktbedingungen sich ständig ändern und auch die meisten Profis oft nicht voraussehen können, was als nächstes passiert. Ein Beispiel ist die Wende von Tech zu Value im Jahr 2022, die für viele Tech-Überflieger wie Cathie Wood und Jan Becker vollkommen überraschend kam und ihre hochgelobten Fonds ins Tal der Tränen stürzte. 2023 ging es gerade für die Tech-Anhänger dann allerdings wieder rasant nach oben – KI-Rally sei Dank.

Ob dieses Schicksal auch auf die Verlierer dieses Jahres wartet?

Das kann – wie gesagt – niemand voraussagen. Interessant ist ein Blick auf die Verlierer jedoch allemal. Denn nur, wer sich tiefergehend mit den entsprechenden Fonds und ETFs beschäftigt, kann sich ein Urteil über das Potenzial verschiedener Anlagemöglichkeiten bilden, das Beste für seine persönliche Strategie rausholen und eventuell sogar den nächsten großen Gewinner von morgen entdecken.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir euch deshalb die zehn Flop-ETFs des Jahres 2023, sortiert von der zehntschlechtesten zur allerschlimmsten Wertentwicklung. Passive Produkte, die denselben Index abbilden, haben wir aussortiert.

Stand aller Daten: 29. Dezember 2023