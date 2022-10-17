Markenwert und Image Die 10 stärksten Marken der Versicherungsbranche

Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research hat im September etwa 1.000 Deutsche im Alter zwischen 18 und 69 Jahren zu 17 bekannten Versicherern befragt. Der daraus erstellte Brand Index bildet die Bekanntheit und das Image sowie die Kaufwahrscheinlichkeit und Markentreue ab. Über das Ranking der Top Ten der deutschen Versicherungsmarken hat zuerst horizont.net berichtet.

 

Platz 10: Signal Iduna
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Hauptverwaltung der Signal Iduna in Hamburg | © SIGNAL IDUNA
Hauptverwaltung der Signal Iduna in Hamburg. Bildquelle: SIGNAL IDUNA
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Brand Index:  36,4 von 100 Punkten
Quelle: SPLENDID RESEARCH GmbH