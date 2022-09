Ranking Die 10 Top-Aktien des Jahres 2022

Ukraine, Corona, Energieschock, Rezession und Zinswende: Krisenherde, soweit das Auge reicht! Die Stimmung an den Börsen drückt mächtig. Die Indizes von Dax bis Dow Jones notieren seit Jahresbeginn tief im Minus. Aber selbst schwierige Börsenjahre bringen Gewinneraktien hervor. Wir haben sie für dich zusammengestellt.

© Canva / Jessica Hunold

Das Börsenjahr 2022 scheint – Stand heute – nicht das Beste für Investoren zu werden. Die Ungewissheit ist derzeit groß, das Marktumfeld schwer einzuschätzen. Um die Pandemiefolgen abzufedern, haben die Notenbanken weltweit die Märkte mit viel Liquidität versorgt. Inzwischen zeigen sich die Folgen: Die Inflation springt rund um den Globus an, die Preise für Energie und Lebensmittel erklimmen immer neue Höhen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Teuerung durch den anhaltenden Krieg und Lieferkettenprobleme weiter befeuert wird. Um den Fortgang der Entwicklung zu durchbrechen, kündigten die Notenbanken für den Notfall kräftige Leitzinsanhebungen an.

War die lockere Geldpolitik der vergangenen Jahre ein Motor für den Aufschwung am Aktienmarkt, sorgt nun die restriktive Geldpolitik für Unsicherheit und schwache Börsen im laufenden Jahr: Der Dax notiert 16 Prozent im Minus, der Dow Jones 12 Prozent! Noch schlimmer hat es viele Nebenwerte erwischt! M- und SDax rutschten um 26 Prozent in die Tiefe! Das globale Weltbarometer MSCI World verlor in US-Dollar gerechnet knapp 18 Prozent. Ob die Märkte mittlerweile ein Bewertungsniveau erreicht haben, bei dem vieles der genannten Ärgernisse gebührend eingepreist ist, ist offen.

Fakt ist an der Börse: Wo es Verlierer gibt, gibt es auch immer Gewinner! Selbst im schwierigen Börsenjahrgang 2022. Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch die renditestärksten Aktien des laufenden Jahres aus Deutschland und den USA. Dafür haben wir uns im deutschen HDax und dem US-Barometer S&P 500 umgesehen. Der HDax fasst die Werte aller Unternehmen aus den deutschen Auswahlindizes Dax, MDax und TecDax zusammen. Der S&P 500 listet die Aktien der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen.

Stand aller Daten: 12.09.2022 / Quelle: Tikr.com