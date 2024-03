Bei welchen Unternehmen sind die Kunden bereit, immer wieder weitere Produkte zu kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? Dieser Frage gingen das Analysehaus Servicevalue und Deutschlandtest, eine Marke von Focus Money, in der gemeinsamen Studie „Kundentreue“ nach.

Die Forscher haben knapp 500.000 Kundenurteile zu 1.646 Unternehmen und Marken aus 104 Branchen eingeholt und ausgewertet. „Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem der folgenden Anbieter für die genannte Branche Kunde waren oder noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie sich für diesen Anbieter bei einem erneuten Kauf- oder Vertragsinteresse wieder entscheiden würden,“ so lautete die Fragestellung.

Anhand der daraufhin abgegebenen positiven und negativen Kundenurteile haben die Analysten den sogenannten „Customer Loyalty Score“ (CLS) ermittelt und in Prozenten von 0 bis 100 ausgewiesen, wobei 0 Prozent der schlechteste und 100 Prozent der beste Wert ist. Liegt der CLS eines Unternehmens über dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes, resultiert daraus das Prädikat „Hohe Kundentreue“. Anbieter, die wiederum über dem Durchschnitt dieser bereits ausgezeichneten Gruppe liegen, erhalten die Auszeichnung „Höchste Kundentreue“.

Das Ergebnis

Als Branchen haben Lebensmittel-Discounter und Drogerien die treueste Kundschaft. Am geringsten von allen untersuchten Branchen ist die Kundentreue bei Kontaktlinsenversandhändlern und Autoteile-Shops. Die Versicherungsbranche landet im Mittelfeld.

