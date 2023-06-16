Bei komplexen Produkten und Dienstleistungen ist kompetente Fachberatung Gold wert. Auf Versicherungen trifft das in besonderem Maße zu. Bei welchen Anbietern sich die Kunden besonders gut beraten fühlen, untersuchte das Analysehaus Servicevalue.

Für die Studie „Beste Kundenfachberatung“, die Servicevalue in Kooperation mit dem Handelsblatt durchgeführt hat, holten die Forscher mehr als 35.000 Kundenurteile zu 755 Unternehmen aus 40 Branchen ein. Die Befragten sollten Firmen bewerten, bei denen sie während der letzten zwölf Monate persönlich beraten wurden. Ob es nach der Beratung zu einem Kauf oder einem Vertragsabschluss kam oder nicht, spielte dabei keine Rolle.

Die Gesamtnote für die Fachberatung setzt sich aus zehn Leistungsmerkmalen zusammen. Die Befragten sollten jedes dieser Merkmale auf einer fünfstufige Antwortskala von 1 wie „ausgezeichnet“ bis 5 wie „schlecht“ einordnen. Daraus errechneten die Forscher einen Mittelwert.

Versicherer vorn

Unternehmen, die einen besseren Mittelwert erzielen als der jeweilige Branchendurchschnitt, zeichnete Servicevalue mit dem Prädikat „Top Kundenfachberatung“ aus. Das Unternehmen, das innerhalb seiner Branche den besten Mittelwert erzielt, erhielt als einziges innerhalb seiner Branche die Auszeichnung „Beste Kundenfachberatung“.

Als Branchen mit der höchsten Qualität in der Kundenfachberatung werden Versicherer beim Beratungsthema Auto und Mobilität, Apotheken-Kooperationen und Versicherer bei Zukunft und Vorsorge, wahrgenommen. Sie erzielen Mittelwerte zwischen 2,12 und 2,20. Die gesamte Versicherungsbranche verfehlt mit einem Mittelwert von 2,22 nur knapp die Top-5-Liste und landet auf Rang 6. Welcher Versicherer die „Beste Kundenfachberatung“ bieten und welche weiteren Gesellschaften zu den zehn besten zählen, erfährst du in unserer Bildstrecke.

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Platz 10: VGH Versicherungen 1 / 10 Direktion der VGH am Stammsitz Hannover. Bildquelle: Patrice Kunte / VGH