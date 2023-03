Servicevalue Die 10 Versicherungs-Champions der Makler in 5 Sparten

Das Analysehaus Servicevalue hat in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin zum dreizehnten Mal die Makler-Champions gekürt. Dafür haben die Forscher 1.634 Urteile von Maklern eingeholt. Die Makler haben 25 Einzelaspekte der Anbieter sowie den Service bewertet.

Der Servicewert der Versicherungsgesellschaften setzt sich dabei aus drei Aspekten zusammen.

1. „Integration“: Beschreibt, wie kompatibel die zentralen Service- und Technikleistungen des Versicherers mit den Strukturen und Prozessen beim Makler sind.

2. „Befähigung“: Zeigt, wie stark die Service- und Unterstützungsleistungen des Versicherers auf den Vertriebserfolg des Maklers einzahlen.

3. „Zusatznutzen“: Deckt auf, in welchem Maße die zusätzlichen Serviceleistungen des Versicherers einen Mehrwert für die Unternehmung des Maklers schaffen.

Der Servicewert kann einen Wert zwischen 0 bis 100 annehmen und bildet die Grundlage für die Rankings zur Ermittlung der Makler-Champions.

Die Top-10-Versicherer aus Maklersicht

Die Servicevalue-Forscher zeichneten zehn Versicherer in fünf Sparten – Kranken, Leben, Schaden, Rechtsschutz und Gewerbesach – mit Goldmedaillen aus. Welche Versicherer das sind, entnehmt ihr folgender Tabelle.

Kranken Leben Schaden Rechtsschutz Gewerbesach Die Bayersiche Die Bayersiche Die Bayersiche Deurag Nürnberger Münchener Verein My Life NV-Versicherungen DMB Volkswohl Bund KS /Auxilia NRV

Bei den Maklerdienstleistern und Maklerverwaltungsprogrammen überzeugen auf den Goldrängen jeweils drei Gesellschaften beziehungsweise Programme. Bei den Maklerdienstleistern sind das DEMV Deutscher Maklerverbund, Vema Versicherungsmakler Genossenschaft und VMF Versicherungs- und Finanzmanagement. Bei den Maklerverwaltungsprogrammen führen Ameise von Blau direkt, Keasy von VFM und Professional Works von DEMV.

Die zuverlässigsten Versicherer und Maklerdienstleister

In der Fünf-Jahres-Wertung bekamen vier Versicherer und ein Maklerdienstleister die Platin-Auszeichnung für Zuverlässigkeit. Münchener Verein (Kranken), Die Bayerische (Leben), NV-Versicherungen (Schaden) und KS / Auxilia (Rechtsschutz) sowie DEMV Deutscher Maklerverbund (Maklerdienstleister) waren in den letzten fünf Jahren stets in den Top 10 vertreten und erzielten zudem anhand ihrer jährlichen Servicewerte in der Summe auch die höchste Punktzahl innerhalb ihrer Kategorie.

Als Allsparten-Gewinner über alle fünf Sparten hinweg geht in diesem Jahr Die Bayerische mit der höchsten Punktzahl hervor. Auf dem Silber-Rang folgt Volkswohl Bund; den Bronze-Rang teilen sich Rhion-digital und Universa.

Hermann Schrögenauer, Vorstand mit dem Ressort Vertrieb bei der LV 1871, wird zudem mit dem Titel „Persönlichkeit des Jahres“ ausgezeichnet.

