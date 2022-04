Cosmos Direkt, Huk-Coburg & Co. Die 11 kundenfreundlichsten PHV-Anbieter

Für seinen aktuellen „Serviceatlas Privat-Haftpflichtversicherer 2022“ hat Servicevalue 3.827 Kundenurteile zu 27 Leistungsmerkmalen von 42 PHV-Anbietern ausgewertet. Das Ergebnis: Elf Versicherer schneiden in diesem Jahr „sehr gut“ ab. Weitere elf Anbieter haben die Forscher für „gut“ befunden.

Wie auch im Vorjahr, verteidigt Cosmos Direkt als Gesamtsieger den ersten Platz. Auch unter den weiteren „sehr gut“-Platzierten finden sich ausschließlich Versicherer, die schon im letzten Jahr mit der Bestnote ausgezeichnet waren. So küren die Servicevalue-Analysten folgende elf PHV-Anbieter als „sehr gut“:

Cosmos Direkt Huk-Coburg Huk24 LVM Allianz DEVK Provinzial Versicherungsgruppe SV Sparkassenversicherung ADAC Versicherung Allianz Direct GVO Versicherung

Cosmos Direkt und Huk-Coburg punkten in allen Dimensionen

In den Einzeldimensionen sichern sich bei „Produkte“ Huk24, bei „Kundenbetreuung“ und „Kundenservice“ LVM, bei „Schadenregulierung“ Allianz und beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“ Cosmos Direkt den Spitzenplatz. Letztere überzeugt, wie auch Huk-Coburg, mit „sehr gut“ in allen fünf untersuchten Dimensionen. In jeweils vier Dimensionen glänzen zusätzlich zu den bereits genannten Gewinnern auch Huk24, LVM, Allianz, DEVK, Provinzial Versicherungsgruppe und ADAC Versicherungen.

Schadenregulierung sorgt für Zufriedenheit

Besonders zufrieden zeigen sich die Kunden laut Studie mit zwei Kriterien der Dimension „Schadenregulierung“: Reaktionsgeschwindigkeit und das Einhalten von Zusagen im Schadensfall. Nachvollziehbarkeit, Unkompliziertheit und Kulanz in der Schadensabwicklung haben zudem die höchste Bedeutung für die Kundenbindung.

Ebenfalls gut bewerten die Befragten die Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter und die Qualität der Beratung, die zur Dimension „Kundenbetreuung“ zählen. In derselben Dimension finden sich jedoch auch die beiden Kriterien, in denen Aufholbedarf besteht: Die Belohnung von Kundentreue sowie die Wechselangebote zu günstigeren Tarifen während der Vertragslaufzeit werden aus Kundensicht am schlechtesten bewertet.