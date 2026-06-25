Das sind die 11 wertvollsten Sporttrophäen
Die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren ist in vollem Gange. Die Siegermannschaft darf sich nicht nur mit Ruhm, sondern auch mit einem Pokal schmücken. Doch was ist dieser eigentlich wert? Das hat die Edelmetallplattform Bullionvault für die Weltmeisterschaftstrophäe ermittelt – und für zehn weitere Sportpokale.
Die Rangliste der Trophäen basiert dabei laut Bullionvault auf dem theoretischen Edelmetallwert. Für jede Trophäe wurde dabei das Gesamtgewicht und das Hauptmetall (Gold oder Silber) erfasst, diese Werte dann in Feinunzen umgerechnet und mit dem aktuellen Spotpreis multipliziert, um den Wert in Euro zu schätzen. Eine Ausnahme ist der Fußball-WM-Pokal. Bei diesem sind das tatsächliche Metallgewicht und der Reinheitsgrad bekannt.
In unserer Bildergalerie zeigen wir die teuersten Sporttrophäen der Welt.
Schmelzwert zum 1. Juni 2026: 14.685 Euro
Aussehen: Gold
Material: Sterlingsilber mit 24-Karat-Gold überzogen
Gesamtgewicht: 13,2 Kilogramm
Gewicht in Feinunzen: 226,1
Sport: Basketball