Der symbolische Wert ist zwar ungleich höher – doch der Materialwert von Sporttrophäen ist ebenfalls nicht zu verachten. Wir stellen die elf wertvollsten Auszeichnungen vor.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren ist in vollem Gange. Die Siegermannschaft darf sich nicht nur mit Ruhm, sondern auch mit einem Pokal schmücken. Doch was ist dieser eigentlich wert? Das hat die Edelmetallplattform Bullionvault für die Weltmeisterschaftstrophäe ermittelt – und für zehn weitere Sportpokale.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Rangliste der Trophäen basiert dabei laut Bullionvault auf dem theoretischen Edelmetallwert. Für jede Trophäe wurde dabei das Gesamtgewicht und das Hauptmetall (Gold oder Silber) erfasst, diese Werte dann in Feinunzen umgerechnet und mit dem aktuellen Spotpreis multipliziert, um den Wert in Euro zu schätzen. Eine Ausnahme ist der Fußball-WM-Pokal. Bei diesem sind das tatsächliche Metallgewicht und der Reinheitsgrad bekannt.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die teuersten Sporttrophäen der Welt.

Platz 11: Larry O’Brien Trophy 1 / 11 Larry O’Brien Trophy. Bildquelle: Imago Images / Cordon Press / Miguelez Sports