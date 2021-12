Private Altersvorsorge Die 12 größten Lebensversicherer aus Verbrauchersicht

Wie lassen Lebensversicherer ihre Kunden am Rohüberschuss und dem Gesamtertrag teilhaben? Und welchen Anteil haben ihre Eigenmittel am Kapitalbedarf? Das zeigt Hermann Weinmann, Professor für Versicherungsbetriebslehre, in seiner diesjährigen Studie zu den zwölf Top-Anbieter in Deutschland.