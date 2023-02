Aus Kundensicht Die 12 Versicherer mit den fairsten Konditionen

Für die aktuelle Studie „Fairste Konditionen“ hat Servicevalue in Kooperation mit Focus Money über 114.000 Kundenurteile zu 889 Unternehmen und Anbietern aus 42 verschiedenen Kategorien ausgewertet. Die Daten stammen aus einer Online-Befragung. Dort schilderten die Kunden ihre Erfahrungen, inwieweit Leistungen und Produkte der untersuchten Anbieter zu fairen Konditionen angeboten und verkauft werden.

Anschließend bildeten die Forscher anhand einer fünfstufigen Antwort-Skala für jedes Unternehmen einen ungewichteten Mittelwert. Liegt der Mittelwert eines Anbieters niedriger und somit besser als der jeweilige Kategorienmittelwert, wird dem Anbieter die Auszeichnung „fair“ zugeschrieben. Liegt der Eigenwert zusätzlich noch niedriger als der Mittelwert dieser bereits ausgezeichneten Gruppe, erhält der Anbieter die Auszeichnung „fairster“.

Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherer am besten

Als Kategorien schneiden mit einem Kategorie-Mittelwert von jeweils 2,56 Privat-Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherer am besten ab. Bestwerte erzielen in diesen Kategorien DEVK und ADAC Versicherungen. Die fairsten Unternehmen unter den Versicherern und Krankenkassen findest du in der Tabelle unten.

>> Welche Versicherer sich im Schadenfall besonders fair verhalten, erfährst du hier (Rechtsschutzversicherungen), hier (PKV und Krankenzusatzversicherungen), und hier (BU-Versicherungen)

>> Die fairsten Arbeitgeber aus der Versicherungsbranche findest du hier.