Servicevalue Die 13 fairsten BU-Versicherer

Bis zum Renteneintritt werde jeder Vierte mindestens einmal während des Arbeitslebens berufsunfähig, meldet die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV). Doch Versicherungen, die vor Arbeitskraftverlust schützen, genießen in der Bevölkerung nicht den besten Ruf.

Zu Unrecht, meint Matthias Helberg. Der auf Arbeitskraftabsicherung spezialisierte Versicherungsmakler und Agenturinhaber begleitet nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren BU-Leistungsfälle. „In all den Jahren musste kein einziger Kunde vor Gericht ziehen, um seinen Leistungsanspruch durchzusetzen“, erklärte Helberg im Gespräch mit DAS INVESTMENT.

Flexibilität und Hilfe im Leistungsfall

Doch damit alles so reibungslos läuft, kommt es auf die Qualität des BU-Anbieters an. „Eine gute BU-Versicherung findet zunächst einmal einen Weg, auch Menschen mit Besonderheiten im Beruf, in der Freizeit oder mit Vorerkrankungen zu versichern“, sagt Helberg. Sie biete den Versicherten flexible Gestaltungsmöglichkeiten während der Vertragslaufzeit. Im Leistungsfall stehe die Hilfe für die Versicherten im Vordergrund.

Das hört sich fair an. Die Fairness von Arbeitskraftabsicherern, also den Anbietern von BU-, EU-, GF-, und Dread-Disease-Policen, war auch Thema einer aktuellen Studie von Servicevalue. Den Begriff „Fairness“ setzen die Forscher dabei aus vier Teilbereichen zusammen. Dazu zählen faires Produktangebot, das sich in der Produktvielfalt und -Flexibilität sowie in Nachvollziehbarkeit der Prämien und wertvollen Zusatzleistungen äußert und faires Preis-Leistungs-Verhältnis mit angemessenen und nachvollziehbaren Beiträgen.

Außerdem müssen laut Servicevalue-Analysten auch die Kundenberatung und -kommunikation fair sein. Das bedeutet unter anderem, dass der Kunde bei Beratungsbedarf leicht Kontakt mit dem zuständigen Mitarbeiter bekommt, die Beratungsqualität stimmt, er über Netto- und Brutto-Beiträge, Vertragslaufzeit, Leistungshöhe und Leistungsausschlüsse aufgeklärt wird, alle Informationen verständlich aufbereitet werden und die Aussagen der Mitarbeiter verbindlich sind.

Um festzustellen, welche Anbieter all diese Kriterien erfüllen, wertete das Kölner Analysehaus zusammen mit Focus Money 3.377 Urteile von 3.167 Kunden zu 39 Arbeitskraftabsicherern aus. Dabei konnten die Befragten bis zu zwei Gesellschaften bewerten, bei denen sie in den letzten 24 Monaten Kunde waren.

25 Arbeitskraftabsicherer fair, 13 davon sehr fair

Das Ergebnis: 25 von 39 untersuchten Arbeitskraftabsicherern sind rundum fair. 13 Versicherer kommen auf das Gesamturteil „sehr gut“, das laut Servicevalue für „weit überdurchschnittliche Fairness“ steht. „Allianz, LVM, Cosmos Direkt, Ergo und Axa lieferten sich an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, erklären die Studienautoren. Auch Generali Deutschland, Huk-Coburg, Provinzial, R+V, SV Sparkassenversicherung, Swiss Life, WWK und Zurich schneiden „sehr gut“ ab.

