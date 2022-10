Favoriten der Profis Die 15 Lieblingsaktien der erfolgreichsten Fondsmanager

Wer Aktien kauft steht vor einer riesigen Auswahl an Möglichkeiten. Fondsmanager beschäftigen sich tagtäglich mit der Analyse der richtigen Wertpapiere. Damit du selbst beim Aktienkauf kein Geld verbrennst, zeigen wir dir in Teil 1 unserer Serie „Favoriten der Fondsprofis“ die Top-Aktien weltweit investierender Aktienfondsmanager.

© Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva

Wenn früher ein Auftrag auf den Tisch eines Börsenmaklers flatterte, wurde dieser per Fernschreiber weitergegeben. Jüngere Anleger werden sich jetzt sicher fragen, was ein Fernschreiber ist. Einfach erklärt war dies eine mit der Telefonleitung verbundene Schreibmaschine. Damals wurde auf Lochstreifen geschrieben, um die entsprechenden Daten zu übermitteln.

Bereits mit kleinen Summen gelingt der Aktienkauf

Heute läuft das Wertpapiergeschäft ganz anders. Ein Aktiendepot ist in der digitalen Finanzwelt schnell erstellt. Lagen die Hürden beim Aktienkauf vor ein paar Jahren noch ziemlich hoch, machen es moderne Neo-Broker heute selbst Anfängern immer leichter, in den Handel mit Wertpapieren einzusteigen. Aktiensparpläne lassen sich bereits mit sehr geringen Summen einrichten.

Neben Aktien können Anleger bei fast allen Brokern auch ETFs handeln. Die passiven Fonds bilden in der Regel einen ganzen Index ab. Statt am Erfolg eines einzelnen Unternehmens beteiligen sich Anleger so an der Entwicklung ganzer Märkte. Selbst Kryptowährungen gehören mittlerweile zum Angebot. Zudem verlangen Billigbroker wie Scalable Capital oder Trade Republic keine oder nur geringe Transaktionsgebühren. Die Kunden zahlen lediglich den Spread, also die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs. Was liegt da näher, als sich selbst direkt an Unternehmen zu beteiligen?

Die Märkte fest im Blick

Doch wie wähle ich eine Aktie aus?

Gute Aktien im Portfolio zu haben ist zwar eine großartige Sache. Aber wo und wie genau fängt man eigentlich an? Bei der Flut an Nachrichten ist es nicht so einfach, den Überblick zu behalten.

Eine Möglichkeit ist, den besten Fondsmanagern über die Schulter zu schauen. Die Geldmanager bewegen täglich Millionen, um im Sinne der Anleger einen bestmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Für die richtige Aktienauswahl müssen sie Bilanzen wälzen, Unternehmenszahlen studieren und Wirtschaftsentwicklungen genau vorhersagen können. Ein Fondsmanager ist in Kontakt mit den Unternehmen und kennt die wirtschaftlichen Trends.

Doch welche Aktien sind bei den Geldprofis beliebt? Das verraten sie nur teilweise. Meist geben die Fondsgesellschaften einmal im Monat einen Einblick in ihre Arbeit, indem sie ein sogenanntes Factsheet veröffentlichen. Neben den favorisierten Regionen und Branchen sind im Regelfall auch die zehn größten Einzelwerte aufgeführt. Um einen guten Querschnitt zu bekommen und herauszufinden welche Aktien abgesehen von den Vorlieben einzelner Manager besonders gefragt sind, haben wir die Top-Positionen einer ganzen Reihe an Fonds analysiert.

Um die Meister ihres Fachs zu bestimmen, haben wir unsere Datenbank dafür nach den 40 besten weltweit anlegenden Fonds aus unterschiedlichen Zeitreihen (1,3, und 5 Jahre) durchforstet. Wenn ein sehr guter Fonds in allen Zeiträumen unter den Top-40-Fonds vertreten war, ist ein schwächerer Fonds dafür nachgerückt. Durch den Fokus auf unterschiedliche Zeitfenster haben wir sichergestellt, dass auch Fonds in die Wertung kommen konnten, die erst vom jüngsten Umschwung zur Old Economy profitierten.

Fonds, die auf unterbewertete Aktien setzen, holen auf!

Im Zeitraum über 5 Jahre liegen meist noch aktive Manager vorn, die ihren Schwerpunkt auf Wachstumsunternehmen legen. Im Schnitt verteuerten sich die Fonds um rund 60 Prozent. Als bester Growth-Einzelfonds erzielte der Allianz Global Artificial Intelligence einen Wertzuwachs von rund 90 Prozent. Wertorientierte Dividenden- und Value-Portfolios punkteten dagegen in jüngerer Vergangenheit. Im schwierigen Börsenjahr 2022 schreiben die Fonds im Schnitt eine schwarze Null, während ihre auf Wachstum ausgerichteten Pendants rund 17 Prozent verloren.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Auf Dreijahressicht liegen beide Stile ungefähr gleichauf. Als beständigste Fonds über alle Zeiträume brillieren der Quantex Global Value, der DWS Croci Sectors Plus sowie der Fidelity Global Industrials. Die Fonds erwirtschafteten über alle Zeiträume hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse und liegen selbst im schwierigen Börsenjahr 2022 im Plus. Der Quantex-Fonds entscheidet mit einem Plus von 118 Prozent das 5-Jahres-Ranking für sich und liegt auch über 3 Jahre mit einem Wertzuwachs von 79 Prozent an der Spitze.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch welche Aktien die Erfolgsmanager in ihren Portfolios im Durchschnitt am höchsten gewichtet haben. Das Screening ist selbstverständlich keine Kaufempfehlung und ersetzt nicht die eigene Analyse, denn Aktien und Fonds, die heute einen Aufwärtstrend zeigen, müssen morgen oder übermorgen nicht zwangsläufig ebenso gut laufen. Ein Blick in das gebündelte Fachwissen der Profis ist vor dem Aktienkauf jedoch allemal eine spannende Option.

Stand aller Daten: 25. Oktober 2022

Quellen: Tikr.com, OnVista