Junge Menschen an Business School: Laut Linkedin-Daten ist der Anteil eingestellter Führungskräfte mit MBA seit 2010 global um 25 Prozent gestiegen.

Business Schools spielen eine zentrale Rolle in der Ausbildung zukünftiger Führungskräfte und Unternehmer. Seit Harvard 1908 den ersten MBA-Studiengang anbot, hat sich dieser Abschluss weltweit etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. In Deutschland genießen Institutionen wie die WHU - Otto Beisheim School of Management, die ESMT Berlin oder die Mannheim Business School einen ausgezeichneten Ruf.

Trotz sich wandelnder Arbeitswelten und neuer Herausforderungen durch Technologien wie KI bleiben MBA-Abschlüsse relevant: Laut Linkedin-Daten ist der Anteil eingestellter Führungskräfte mit MBA seit 2010 global um 25 Prozent gestiegen. Noch stärker stieg der Anteil der selbstständigen Unternehmer mit MBA-Abschluss: Im gleichen Zeitraum stieg er sogar um 45 Prozent.

Das Linkedin-Ranking der Business Schools

Linkedin hat ein innovatives Ranking-System entwickelt, das auf exklusiven Daten zum beruflichen Werdegang von MBA-Alumni basiert. Die Methodik berücksichtigt fünf Hauptfaktoren:

Einstellungsrate und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt Berufliche Weiterentwicklung Stärke des Netzwerks Führungspotenzial Geschlechtervielfalt

Diese Faktoren geben einen umfassenden Einblick in die Qualität und den Wert der verschiedenen MBA-Programme. Nun präsentieren wir die Top 15 Business Schools weltweit, basierend auf dem Linkedin-Ranking.

Platz 15: Saïd Business School (University of Oxford)

Blick auf die Saïd Business School © Saïd Business School

Ort: Oxford, Großbritannien

Die Saïd Business School zeichnet sich durch ihre starke Verbindung zur renommierten University of Oxford aus. Absolventen finden oft Positionen als Gründer, Produktmanager oder Strategieberater, mit Schwerpunkten in London, Oxford und New York.