Platz 15: Edelmetalle – so entwickeln sich die Preise
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Gold-Produktion in Westaustralien | © Imago Images / blickwinkel
Gold-Produktion in Westaustralien. Bildquelle: Imago Images / blickwinkel

Wie entwickelt sich der Goldpreis? Das fragt der Edelmetallanbieter Bullionvault zweimal im Jahr seine Kunden. Weshalb Anleger überhaupt auf Edelmetalle setzen, welche Preise sie erwarten und welche Faktoren maßgebend sind, zeigen wir hier.