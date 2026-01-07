Gold-Rally, Zollkrise, Dollar-Schwäche: Mit einigen ETFs konnten Anleger 2025 hohe Gewinne einfahren, mit anderen mächtig danebengreifen. Welche ETFs am schlechtesten performten.

Das sind die 25 besten ETFs des Jahres – und es sind nicht nur Gold-Fonds

Das Jahr 2025 bescherte vielen ETF-Anlegern beachtliche Zuwächse. Die besten börsengehandelten Indexfonds kamen auf ein Jahresplus von knapp 150 Prozent. Doch nicht alle ETFs konnten von der Marktentwicklung profitieren – im Gegenteil: Die 15 schlechtesten börsengehandelten Indexfonds verloren auf Jahressicht zwischen 18,7 und 48,7 Prozent.

Besonders hart getroffen: inverse und gehebelte Short-ETFs. Mit diesen Vehikeln setzen Anleger auf fallende Kurse. Legen die Börsen allerdings zu, verlieren die entsprechenden ETFs. Und das kam 2025 häufig vor. Von den 15 ETFs mit der schlechtesten Jahresperformance verfolgen zehn eine Short-Strategie auf große Aktienindizes. Sie verloren massiv, während die zugrunde liegenden Märkte stiegen.

Die Analyse zeigt: Inverse und gehebelte ETFs eignen sich ausschließlich für kurzfristige Absicherungsstrategien erfahrener Anleger. Als langfristige Investments sind sie ungeeignet – die historischen Daten belegen dies eindrücklich: So verlor der Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inverse ETF seit Auflage beispielsweise 97,1 Prozent.

Die 15 schlechtesten ETFs des Jahres

Short-ETFs sind allerdings nicht die einzigen, die im vergangenen Jahr Verluste verkraften mussten. Welche ETFs noch an Wert verloren und auf welche Strategie sie setzen, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten – sortiert von der 15-schlechtesten zur allerschlimmsten Wertentwicklung. Passive Produkte, die denselben Index abbilden, haben wir aussortiert. Ebenso ETFs mit dem Zusatz „hedged“.

Stand aller Daten: 06. Januar 2026

Flop 15: INQQ India Internet ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Indien

Aktienfonds All Cap Indien Auflegung: 15.11.2023

15.11.2023 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Han-ETF Management

Han-ETF Management ISIN: IE000WYTQSF9

IE000WYTQSF9 Maximal Drawdown seit Auflage: 21,48%

21,48% Performance 1 Jahr: -18,70%

Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 1,05%

1,05% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 3

Kurzbeschreibung des ETFs

Der Han-ETF auf indische Internet- und E-Commerce-Unternehmen gehört zu den wenigen ETFs ohne Short-Strategie in diesem Ranking. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,05 Prozent ist er vergleichsweise teuer. Der erst im November 2023 aufgelegte Fonds bildet Unternehmen ab, die ihre Umsätze mit Internet- und E-Commerce-Aktivitäten in Indien erzielen. Der maximale Verlust seit Auflage beträgt 21,5 Prozent. Mit nur 3 Millionen Euro Fondsvolumen gehört er zu den kleinsten ETFs im Ranking.