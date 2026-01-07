Flop-ETFs 2025: Die 15 schlechtesten ETFs des Jahres (Ranking)
- INQQ India Internet ETF Seite 1
- Franklin FTSE Saudi Arabia ETF Seite 2
- Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap ETF Seite 3
- Xtrackers II Japan Government Bond ETF Seite 4
- HSBC S&P India Tech ETF Seite 5
- Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap ETF Seite 6
- Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse ETF Seite 7
- Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse ETF Seite 8
- Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll ETF Seite 9
- Amundi FTSE MIB Daily (-1x) Inverse ETF Seite 10
- Amundi Euro Stoxx 50 Daily (-2x) Inverse ETF Seite 11
- Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap ETF Seite 12
- L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) ETF Seite 13
- L&G Dax Daily 2x Short ETF Seite 14
- Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inverse ETF Seite 15
Das Jahr 2025 bescherte vielen ETF-Anlegern beachtliche Zuwächse. Die besten börsengehandelten Indexfonds kamen auf ein Jahresplus von knapp 150 Prozent. Doch nicht alle ETFs konnten von der Marktentwicklung profitieren – im Gegenteil: Die 15 schlechtesten börsengehandelten Indexfonds verloren auf Jahressicht zwischen 18,7 und 48,7 Prozent.
Besonders hart getroffen: inverse und gehebelte Short-ETFs. Mit diesen Vehikeln setzen Anleger auf fallende Kurse. Legen die Börsen allerdings zu, verlieren die entsprechenden ETFs. Und das kam 2025 häufig vor. Von den 15 ETFs mit der schlechtesten Jahresperformance verfolgen zehn eine Short-Strategie auf große Aktienindizes. Sie verloren massiv, während die zugrunde liegenden Märkte stiegen.
Die Analyse zeigt: Inverse und gehebelte ETFs eignen sich ausschließlich für kurzfristige Absicherungsstrategien erfahrener Anleger. Als langfristige Investments sind sie ungeeignet – die historischen Daten belegen dies eindrücklich: So verlor der Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inverse ETF seit Auflage beispielsweise 97,1 Prozent.
Die 15 schlechtesten ETFs des Jahres
Short-ETFs sind allerdings nicht die einzigen, die im vergangenen Jahr Verluste verkraften mussten. Welche ETFs noch an Wert verloren und auf welche Strategie sie setzen, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten – sortiert von der 15-schlechtesten zur allerschlimmsten Wertentwicklung. Passive Produkte, die denselben Index abbilden, haben wir aussortiert. Ebenso ETFs mit dem Zusatz „hedged“.
Stand aller Daten: 06. Januar 2026
Flop 15: INQQ India Internet ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Indien
- Auflegung: 15.11.2023
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Han-ETF Management
- ISIN: IE000WYTQSF9
- Maximal Drawdown seit Auflage: 21,48%
- Performance 1 Jahr: -18,70%
- Performance 3 Jahre: -
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 1,05%
- Volatilität 5 Jahre: -
- Volumen in Mio. EUR: 3
Kurzbeschreibung des ETFs
Der Han-ETF auf indische Internet- und E-Commerce-Unternehmen gehört zu den wenigen ETFs ohne Short-Strategie in diesem Ranking. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,05 Prozent ist er vergleichsweise teuer. Der erst im November 2023 aufgelegte Fonds bildet Unternehmen ab, die ihre Umsätze mit Internet- und E-Commerce-Aktivitäten in Indien erzielen. Der maximale Verlust seit Auflage beträgt 21,5 Prozent. Mit nur 3 Millionen Euro Fondsvolumen gehört er zu den kleinsten ETFs im Ranking.