DAS INVESTMENT präsentiert die Fonds von Allianz Global Investors, Asset-Management-Gesellschaft des Allianz-Versicherungskonzerns, die im Konkurrenzumfeld ihrer jeweiligen Fonds-Kategorie besonders erfolgreich dastehen.

Entscheidende Kennziffer unserer Rangliste ist die risikoadjustierte Rendite über fünf Jahre auf Basis von Daten des Research-Hauses Morningstar.

Anders als etwa bei der Fonds-Kennziffer Sharpe Ratio setzt Morningstar die Rendite dabei nicht nur ins Verhältnis zur Volatilität, sondern berücksichtigt für die Ermittlung insbesondere Rückschläge bei der Wertentwicklung. Je mehr Wettbewerber die Fonds in ihrer jeweiligen Morningstar-Vergleichsgruppe hinter sich lassen können, desto weiter vorn platzieren sie sich.

Die im Wettbewerb besten 5 Allianz-Fonds:

Das komplette Ranking, in dem wir die 20 stärksten Fonds ausführlich vorstellen, folgt auf den kommenden Seiten.

