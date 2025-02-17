Nachhaltige Geldanlage
Die 20 besten Allianz-Fonds in der Übersicht
Übersicht der Wertentwicklung Die 20 besten Allianz-Fonds im Wettbewerb
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DAS INVESTMENT präsentiert die Fonds von Allianz Global Investors, Asset-Management-Gesellschaft des Allianz-Versicherungskonzerns, die im Konkurrenzumfeld ihrer jeweiligen Fonds-Kategorie besonders erfolgreich dastehen.
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