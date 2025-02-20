DAS INVESTMENT stellt die Fonds von US-Asset-Manager Blackrock vor, die im Konkurrenz-Umfeld ihrer Fonds-Kategorie besonders überzeugen. Unter den 20 besten Angeboten finden sich neben bekannten Multi-Milliarden-Bestsellern auch einige noch kleine Fondsperlen. Ganz vorn auf den ersten vier Plätzen liegen gleich drei Aktienstrategien mit Europa-Anlageuniversum.

Entscheidende Kennziffer unserer Rangliste ist die risikoadjustierte Rendite über fünf Jahre auf Basis von Daten des Research-Hauses Morningstar .

Anders als etwa bei der Fonds-Kennziffer Sharpe Ratio setzt Morningstar die Rendite dabei nicht nur ins Verhältnis zur Volatilität, sondern berücksichtigt insbesondere Rückschläge bei der Wertentwicklung. Je mehr Wettbewerber die Fonds in ihrer jeweiligen Morningstar-Vergleichsgruppe hinter sich lassen können, desto weiter vorn platzieren sie sich in unserer Bestenliste.

Die im Wettbewerb 5 besten Blackrock-Fonds:

Das komplette Ranking, in dem wir alle 20 Fonds präsentieren, finden Sie auf den folgenden Seiten.