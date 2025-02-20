Fonds-Rankings
Die 20 besten Blackrock-Fonds in der Übersicht
Übersicht der Wertentwicklung Die 20 besten Blackrock-Fonds im Wettbewerb
Inhalt
DAS INVESTMENT stellt die Fonds von US-Asset-Manager Blackrock vor, die im Konkurrenz-Umfeld ihrer Fonds-Kategorie besonders überzeugen. Unter den 20 besten Angeboten finden sich neben bekannten Multi-Milliarden-Bestsellern auch einige noch kleine Fondsperlen. Ganz vorn auf den ersten vier Plätzen liegen gleich drei Aktienstrategien mit Europa-Anlageuniversum.
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