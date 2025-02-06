DAS INVESTMENT zeigt auf den folgenden Seiten die 20 Fonds von Union Investment , die im Konkurrenz-Umfeld ihrer Fonds-Kategorie jeweils besonders gut dastehen. Zugrunde legen wir dafür sowohl den Wertzuwachs als auch das Risiko der Anlagestrategien.

Unter den 20 besten Angeboten finden sich bekannte Bestseller ebenso wie kleine Fondsperlen. Den dritten Platz belegt der knapp eine Milliarde Euro schwere Aktienfonds Uni Marktführer. Ganz oben stehen zwei Mischfonds: Der ausgewogen allokierende BB Bank Wachstum Union liegt auf Rang zwei und davor der BB Bank Dynamik Union mit einer offensiveren Anlagestrategie, die Aktien übergewichtet.

Die 5 im Wettbewerb besten Union-Investment-Fonds:

Entscheidende Kennziffer unserer Rangliste ist die risikoadjustierte Rendite über fünf Jahre auf Basis von Daten des Research-Hauses Morningstar.

Anders als etwa bei der Fonds-Kennziffer Sharpe Ratio setzt Morningstar die Rendite dabei nicht nur ins Verhältnis zur Volatilität, sondern berücksichtigt insbesondere Rückschläge bei der Wertentwicklung. Je mehr Konkurrenten die Fonds in ihrer jeweiligen Morningstar-Vergleichsgruppe hinter sich lassen können, desto weiter vorn platzieren sich diese in unserer Rangliste.

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