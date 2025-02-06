Nachhaltige Geldanlage
Die 20 besten Union-Investment-Fonds in der Übersicht
Übersicht der Wertentwicklung Die 20 besten Union-Investment-Fonds im Wettbewerb
Inhalt
DAS INVESTMENT zeigt auf den folgenden Seiten die 20 Fonds von Union Investment, die im Konkurrenz-Umfeld ihrer Fonds-Kategorie jeweils besonders gut dastehen. Zugrunde legen wir dafür sowohl den Wertzuwachs als auch das Risiko der Anlagestrategien.
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