BCG-Ranking Die 25 besten Aktien über 25 Jahre

Seit 1999 durchforsten die Experten der Boston Consulting Group die weltweiten Aktienmärkte nach Titeln, die sich regelmäßig besser entwickeln als der Rest. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Value-Creators-Rankings haben die Analysten auch einen Langzeitvergleich der besten Aktien erstellt, aus dem ein überraschender Sieger hervorgeht.

Das „Value Creator Ranking“ der US-amerikanischen Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) zählt zu den meistbeachteten Analysen im Aktienbereich. Seit 1999 veröffentlicht die BCG jährlich eine umfassende Rangliste der Aktien, die in den vorangegangenen fünf Jahren den höchsten Ertrag für Investoren erwirtschaftet haben.

Erfolgsfaktoren für Gesamtrendite: Die Kennzahl TSR steht im Fokus

Für die Analyse durchkämmen die Experten regelmäßig den weltweiten Aktienmarkt und filtern aus rund 60.000 Titeln diejenigen heraus, die seit mindestens fünf Jahren an der Börse notiert sind, eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde US-Dollar und einen Streubesitz von mindestens 20 Prozent aufweisen. Sie werden nach Erfolgsfaktoren sortiert, die sich auf die Gesamtrendite in diesem Zeitraum beziehen. Dazu gehören Umsatzwachstum, Margensteigerung, Dividende, Schuldenabbau, Bewertungsniveau und Veränderung der Aktienanzahl.

Dabei konzentrieren sich die Experten auf die Kennzahl TSR (Total Shareholder Return). Der TSR beschreibt die Gesamtrendite, die ein Anleger beispielsweise mit einer Aktienanlage in einem bestimmten Zeitraum erzielt hat. Dabei spielt neben der Entwicklung des Aktienkurses auch die Höhe der Dividende eine Rolle. Vor allem langfristig kann die TSR also Aufschluss darüber geben, wie lukrativ eine Aktie tatsächlich ist.

Warum Wachstum der entscheidende Hebel für Unternehmen ist

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums haben die Analysten auch einen Langfristvergleich der besten Value Creators im Zeitraum von 1998 bis 2022 erstellt. Um zu den Besten zu gehören, reiche es langfristig nicht aus, die Profitabilität durch Kostenmanagement zu verbessern, so die Autoren. Stattdessen sei Wachstum der einzige Hebel, um ein Unternehmen langfristig voranzubringen, während die Profitabilität nicht beliebig gesteigert werden könne. Das Fazit: „Unternehmen, die gezielt in boomenden Branchen aktiv sind, haben einen Vorteil“, so Axel Roos, Senior Partner bei BCG.

Die durchschnittliche TSR-Performance über 25 Jahre gestaltete sich von Sektor zu Sektor sehr unterschiedlich. Zu den Sektoren mit der besten Performance gehören Gesundheit, Mode und Luxus, Finanztechnologie, Software, Bergbau, Maschinenbau und Einzelhandel.

Bemerkenswerte regionale Aspekte



Indien sticht mit einer annualisierten Rendite von fast 15 Prozent als bester Kapitalmarkt hervor. Unter den entwickelten Märkten weisen die USA und Australien mit einem annualisierten TSR von 7,6 Prozent beziehungsweise 8,7 Prozent die beste Performance auf. Großbritannien und Deutschland gehören mit einem annualisierten TSR von jeweils rund 5 Prozent zu den Schlusslichtern. Unter den Top 25 der umsatzstärksten Börsenkonzerne im langfristigen Vergleich findet sich keine einzige deutsche Aktie. Die robuste Performance des US-Kapitalmarkts spiegelte sich auch darin wider, dass sich unter den Top 25 der Large-Cap-Rangliste zehn Unternehmen mit Sitz in den USA befinden, gefolgt von Indien (fünf Unternehmen), China und Frankreich (je zwei).

Die Rangliste zeigt die 25 besten Aktien der letzten 25 Jahre. An der Spitze steht ein Unternehmen, das die meisten Anleger wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Die neue Studie zeigt einmal mehr, dass Aktien gerade auf lange Sicht kaum zu schlagen sind, auch wenn es immer mal wieder schwierige Abwärtsphasen zu überstehen gilt.

Platz 25: Qualcomm – 17 Prozent pro Jahr 1 / 25 Qualcomm-Stand in Shanghai: Der US-Halbleiterhersteller aus San Diego ist nach Umsatz der fünftgrößte der Welt. Bildquelle: Imago Images / China Images