BCG-Ranking Die 25 besten Aktien über 25 Jahre

Hauptsitz: San Diego, Kalifornien (USA)

San Diego, Kalifornien (USA) ISIN: US7475251036

US7475251036 TSR 5 Jahre: 15 Prozent p.a.

15 Prozent p.a. Marktkapitalisierung: 123 Milliarden US-Dollar

Qualcomm ist ein Anbieter von Chipsätzen für Smartphones und gehört zu den Marktführern in diesem Bereich. Die Chips und Modems werden von verschiedenen Herstellern verwendet. Einer der wichtigsten Kunden von Qualcomm ist Apple. Der iPhone-Hersteller plant jedoch, in Zukunft eigene Chips zu bauen. Das iPhone 15 könnte also das letzte Modell mit Qualcomm-Chips sein. Doch es geht weiter. Qualcomm gehört zu den Profiteuren der künstlichen Intelligenz und plant bereits mit Google und Samsung ein neues Ökosystem für entsprechende Reality-Geräte. Die Chips sind zudem so gut, dass sie im Metaverse und bei 5G eine wichtige Rolle spielen könnten.