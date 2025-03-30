Ranking Die 25 größten Börsen der Welt - die Deutsche Börse ist nur auf Platz 12

Eine Aktie machte Tadawul plötzlich weltrelevant und warum ausgerechnet Shanghai und Shenzhen aus dem Nichts in die Top Ten aufstiegen – erfahren Sie mehr über die 10 größten Börsen der Welt.

Wenn von den Finanzmärkten die Rede ist, denken viele an hektische Börsenhändler, die im Stakkato Aufträge rufen oder auf Monitoren die neuesten Kursbewegungen verfolgen. Was früher mit Kreide und Tafel begann, hat sich längst in ein hochkomplexes digitales Netzwerk verwandelt. Die weltweiten Handelsplätze, an denen täglich Milliarden von Dollar die Besitzer wechseln, bilden das Nervensystem der globalen Finanzwelt – mit gewaltigen Unterschieden in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung.

Laut aktuellen Daten der World Federation of Exchanges (WFE) bringen es die zehn größten Börsen der Welt zusammen auf eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 102 Billionen US-Dollar. Während die Wall Street nach wie vor das Geschehen dominiert, haben asiatische Handelsplätze europäische Konkurrenten verdrängt und sich fest in der Spitzengruppe etabliert.

Ein Blick auf die globale Börsenlandschaft offenbart nicht nur wirtschaftliche Machtverhältnisse, sondern erzählt auch Geschichten von Aufstieg, Transformation und Wettbewerb.

Platz 10: Tadawul (Saudi Exchange) Riad bei Nacht © Imago Images / ANP

Hauptsitz: Riad, Saudi-Arabien

Gründung: 23. November 1984

Gelistete Unternehmen: 346

Marktkapitalisierung: 2,66 Billionen US-Dollar

Als jüngste Börse unter den Top Ten spiegelt die Saudi Exchange die wirtschaftliche Entwicklung des ölreichen Königreichs wider. Der spektakuläre Börsengang des Ölriesen Saudi Aramco im Dezember 2019 katapultierte Tadawul in die Liga der globalen Schwergewichte. Mit einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar war es der größte Börsengang der Geschichte. Die Börse bildet das finanzielle Rückgrat für die „Vision 2030“ des Landes, mit der Saudi-Arabien seine Wirtschaft diversifizieren und die Abhängigkeit vom Öl verringern will.