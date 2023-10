Ranking Die 25 größten Börsen der Welt - die Deutsche Börse ist nur auf Platz 12

Einer aktuellen Auswertung von "Visual Capitalist" zufolge gibt es weltweit etwa 80 bedeutende Börsen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 110,2 Billionen US-Dollar. Allein die New Yorker Börse und der Nasdaq machen 42,4 Prozent der globalen Marktkapitalisierung aus.

Die Titanen der USA

Die New York Stock Exchange (NYSE) mit einer Marktkapitalisierung von 25 Billionen US-Dollar und die Nasdaq mit 21,7 Billionen US-Dollar sind die Dreh- und Angelpunkte des globalen Finanzmarktes. Hier sind einige der weltweit wertvollsten Unternehmen gelistet, darunter Apple und Nvidia. Das Wachstum dieser Börsen ist bemerkenswert: Seit 2016 ist die NYSE um 35,1 Prozent gewachsen, während der Nasdaq um 189,3 Prozent zugelegt hat. Der S&P 500 Index, ein Schlüsselindikator für die Leistung des US-Aktienmarktes, wird hauptsächlich an diesen Börsen gehandelt.

Herausforderer in Europa und Asien

Euronext mit Sitz in den Niederlanden ist die weltweit drittgrößte Börse mit einer Marktkapitalisierung von 7,2 Billionen US-Dollar. Seit dem Brexit hat sie mehr Kapital angezogen und sogar die Londoner Börse im Marktkapitalisierungswert bereits Anfang 2021 überholt. Den Bedeutungsverlust des Londoner Aktienmarkts zeigt der Rückgang von einst 13 auf nur noch 4 Prozent des globalen Anteils in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

Die 25 größten Börsen der Welt © Visual Capitalist

An weltweit vierter Stelle rangiert die Börse von Shanghai mit einer Marktkapitalisierung von 6,7 Billionen US-Dollar. Unternehmen wie Kweichow Moutai, ICBC und Petrochina sind die größten an dieser Börse gehandelten Gesellschaften. Die Börse von Shenzhen in China hat eine Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen US-Dollar und ist damit die sechstgrößte weltweit.

Globaler Aufsteiger ist die National Stock Exchange in Indien. Sie verfügt über eine Marktkapitalisierung von 3,5 Billionen US-Dollar. Seit 2016 ist sie um mehr als 133 Prozent gewachsen und hat das Vereinigte Königreich im Jahr 2023 überholt.

Die Top 25 Börsen im Überblick: