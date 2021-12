Das Financial Stability Board (FSB) hat seine jährliche Liste der systemrelevanten Banken (“Too-Big-To-Fail”) veröffentlicht. Aufgezählte Konzerne müssen künftig aller Wahrscheinlichkeit nach zusätzliches Kapital für eventuelle Verluste beiseitelegen.JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings blicken mit 2,5 Prozent der risikogewichteten Aktiva auf den höchsten Aufschlag, wie die Mitteilung vom späten Montag zeigt. Die Deutsche Bank und Citigroup wurden gegenüber 2012 hingegen zurückgestuft und befinden sich nun nicht mehr in der Spitzengruppe. Sie müssen sich nur noch auf einen Kapitalaufschlag von 2,0 Prozent gefasst machen, hieß es. UBS und Credit Suisse Group liegen jeweils bei 1,5 Prozent.Zwar publiziert das FSB jedes Jahr seine Liste der systemrelevanten Banken. Die erste bindende Version ist jedoch erst die, die im November 2014 mit Geltung für das Jahr 2016 veröffentlicht wird.Es folgt die FSB-Liste der systemrelevanten Banken mit Stand vom November 2013 - geordnet nach Kapitalaufschlag:==================================Kapitalaufschlag Banken==================================3,5% -------------------------------------------------------------2,5% HSBCJPMorgan Chase------------------------------------------------------------2,0% BarclaysBNP ParibasCitigroupDeutsche Bank------------------------------------------------------------1,5% Bank of AmericaCredit SuisseGoldman SachsGroup Crédit AgricoleMitsubishi UFJ FGMorgan StanleyRoyal Bank of ScotlandUBS------------------------------------------------------------1,0% Bank of ChinaBank of New York MellonBBVAGroupe BPCEIndustrial and Commercial Bank of ChinaING BankMizuho FGNordeaSantanderSociété GénéraleStandard CharteredState StreetSumitomo Mitsui FGUnicredit GroupWells Fargo===================================