Der Fachkräftemangel ist ein Dauerthema am deutschen Arbeitsmarkt – auch in der Versicherungsbranche. Probleme bei der Personalsuche führen dazu, dass Pensionskassen und -fonds Funktionen ausgliedern – oder gar über eine Auflösung nachdenken, so das Ergebnis einer Bafin-Studie.

