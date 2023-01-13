Asscompact Trends Die 3 Makler-Lieblinge im Fondspolicen-Geschäft

Mit welchen Fondspolicen-Produktgebern arbeiten Vermittler am liebsten zusammen? Eine Studie hat die drei beliebtesten Anbieter ermittelt.

Alte Leipziger Lebensversicherung in Oberursel: Das Unternehmen ist der beliebteste Kooperationspartner der Makler bei den Fondspolicen.

Für die aktuelle Studie „Asscompact Trends IV/2022" hat die BBG Betriebsberatung mehr als 400 Finanz- und Versicherungsvermittler nach ihren bevorzugten Produktgebern gefragt. Es ging unter anderem um die beliebtesten Kooperationspartner bei Vermittlung von Fondspolicen.

Alte Leipziger, Allianz, Volkswohl Bund

In der Kategorie fondsgebundene Renten- und Lebensversicherung kann die Alte Leipziger ihre Spitzenposition aus dem Vorquartal verteidigen. Auf Rang 2 landet wieder die Allianz. Die Volkswohl Bund, im Vorquartal Fünftplatzierte, konnte sich verbessern und rückt nun auf den 3. Platz auf.